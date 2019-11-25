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Huawei Nova 6 Kamera Özellikleri Netlik Kazandı!

Huawei'nin 5G destekli yaklaşan amiral gemisi telefonu Huawei Nova 6'nın çift selfie kamerasından birisi 32 megapiksel olacak ve selfie çubuğu kullanmadan 105 derecelik ultra geniş selfie çekimine olanak sağlayacak...

Muhammed Arslan

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Huawei Nova 6 Kamera Özellikleri Netlik Kazandı!

Geçen hafta Cuma günü Huawei, Nova 6 5G akıllı telefonun ön ve arka tasarımını ortaya çıkaran bir tanıtım videosu yayınladı. Telefonun tasarımına karşın, teknik özelliklerinin birçoğu sır gibi saklandı. Bugün ise Çinli firma, akıllı telefon hakkında yeni bir video paylaştı.

Tanıtım videosu, Nova 6 5G’nin iki adet selfie kamerasının olduğunu ve bunlardan birisinin 32 megapiksel sensör olduğunu ortaya çıkarıyor. Üstelik selfie çekimlerini inanılmaz netlikte yakalayabildiğini gösteriyor.

Telefonun delikli ekranında yer alan selfie kamerası deliği oldukça geniş. Ama kullanıma çok fazla etki etmiyor gibi görünüyor. Huawei Nova 6 5G’nin selfie kameraları, bir selfie çubuğu kullanmadan 105 derecelik ultra geniş açılı özçekimler yakalayabiliyor.

Ayrıca Nova 6 5G telefonu, daha iyi selfie çekimleri için otomatik odaklama işlevi de sunar. Söylentiler ise, telefonun bir IPS LCD ekran paneli ile donatılmış olacağını ileri sürdü. Kirin 990 5G yonga setinin akıllı telefona güç vermesi bekleniyor.

Telefonun 4G versiyonunun olabileceği tahmin ediliyor. 8 GB ve 12 GB RAM modellerinde ve 128 GB ve 256 GB gibi UFS 2.1 depolama modellerinde mevcut olabilir. Tabi ki resmi açıklamanın yapıldığında asıl özelliklerini öğrenmiş olacağız.

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