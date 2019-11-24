Huawei Nova 6 SE, Iphone 11 İle Kapışacak

Huawei, Çin’deki Nova 6 serisi akıllı telefonlarını tanıtacak bir etkinlik düzenledi. Çok sayıda sızıntı ile birlikte, modellerden birinin 5G bağlantısını destekleyeceği resmi bir video aracılığıyla doğrulandı. Yeni bir sızıntıya göre, Nova 6 SE adlı telefon, serinin daha önce duyulmamış bir lite modeli olabilir.

Nova 6 SE olarak adlandırılan model, kardeşleri gibi dörtlü kamera kurulumuna da sahip olacak. Ancak, Huawei’nin çok kullandığı dikey hizalama yerine Pixel 4 serisi ve iPhone 11 serisi gibi kameralarını sol üst köşede barındıracak.

Aynı zamanda sızıntılar, normal Nova 6’daki gibi, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörünü ortaya koyuyor. Ayrıca modelin, delikli bir ekranı var ve diğer renklere ek olarak pembemsi beyaz bir boya işiçiliğine de sahip.

Görünüşler dışında, bu yeni sızan gizemli Nova 6 SE hakkında başka hiçbir şey bilinmiyor. Yalnızca, Huawei HiSilicon Krin 810‘a sahip olabilir. Merak uyandıran telefonun 5 Aralık’ta, 5G Nova 6 ile birlikte duyrulacağına inanılıyor.