Huawei Nova 6 SE Kamera Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei Nova 6 SE, Huawei‘nin yarınki etkinlikte anons edilmesi beklenen Nova 6 akıllı telefonlarının üçüncüsü. Kardeşlerinin teknik özelliklerinin sızmasından sonra – Nova 6 ve Nova 6 5G, Nova 6 SE’nin kendi detayları da yayınlandı.

Dijital Sohbet Platformuna göre, Huawei Nova 6 SE yaklaşık 6,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Ekranın sol üst köşesinde FHD Plus çözünürlük ve tek bir deliği olan bir LCD panel bulunacak. Deliğin bir 16MP sensöre ev sahipliği yaptığı bildirildi.

Nova 6 SE, sol üst köşede bir yuva içine yerleştirilmiş dörtlü arka kameraya sahip olacak. Sensör için büyük delikler, iPhone 11 serisindeki deliklere benziyor. Birincil kameranın 48MP sensörle, bir 8MP ve iki 2MP kamera ile eşleştirilecek.

Telefonun içinde Kirin 810 işlemci olacak ve cihaz 40W hızlı şarj desteği olan 4200mAh bataryadan güç çekecek. Nova 6 SE‘de ayrıca yandan monteli bir parmak izi tarayıcısı da bulunacak. Cihaz EMUI 10 destekli Android 10 işlemciye sahip olacak.