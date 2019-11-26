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Huawei Nova 6 SE Teknik Çizimi Ortaya Çıktı!

Huawei'nin yaklaşan akıllı telefonlarından birisi olan Nova 6 SE'nin yeni teknik çizimi kamera modülüne daha ayrıntılı bakmamıza olanak sağlıyor...

Muhammed Arslan

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Huawei Nova 6 SE Teknik Çizimi Ortaya Çıktı!

Huawei’nin 5 Aralık’ta Çin’de bir tanıtım etkinliği düzenlemesi bekleniyor. Etkinlikte şirketin Huawei Nova 6’yı piyasaya sürmesi planlanıyor. Ayrıca Nova 6’nın 4G ve 5G modellerinin dışında şirketin bir de Nova 6 SE’yi piyasaya sürmesi bekleniyor.

Tabiki Nova 6 SE, ilk defa karşımıza çıkmıyor. Nova 6 SE’nin varlığı ilk defa popüler tipster Evan Blass, Kasım ayının başlarında cihazın varlığından bahsetmişti. Nova 6 SE’nin ilk renderleri ise geçen hafta ortaya çıkmıştı.

Android Headlines dün Nova 6 SE fotoğrafını paylaştı. Bugün ise yeni bir teknik çizimi paylaşarak, ön ve arka tasarımı daha net bir şekilde görmemize olanak sağladı. Ancak yeşil renk, tasarımı tam olarak göstermiyor. Ama arka taraftaki dörtlü kamera kurulumunu daha çok öne çıkıyor. Nova 6 SE ayrıca Nova 6’nın çift selfie kamera kurulumu yerine delikli ekrana sahip.

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İlk söylentiler, arka kamera düzeninin dikey olarak hizalanacağını öne sürerken, yeni görüntüler modülün altına yerleştirilmiş bir LED flaş ile kare bir düzen ortaya koydu. Huawei Nova 6 SE’nin arka tarafındaki Sony’nin yeni 60 megapiksel IMX686 sensörünü, 16 megapiksel sensör ve iki 2 megapiksel sensörle göstermesi bekleniyor.

Akıllı telefon, geçen ay piyasaya sürülen Huawei Nova 5z ile aynı olabilir. Nova 6 SE’nin bu yıl haziran ayında Huawei Nova 5’e giriş yapan Kirin 810 yonga setinden güç alması muhtemel.

KaynakAndroid HeadLines
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