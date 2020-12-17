Huawei Nova 8 Pro Lansmandan Önce Canlı Canlı Görüldü!

Dün, bir Weibo kullanıcısı, 23 Aralık’ta tanıtılacak olan Huawei Nova 8 akıllı telefonun canlı çekimlerini paylaştı. Birkaç saat sonra başka bir Weibo kullanıcısı, Huawei Nova 8 Pro‘nun da görüntülerini yayınladı.

Dün paylaşıldığı üzere, Huawei Nova 8‘in ekranında bir üst merkez selfie kamera kısmı bulunuyor. Bununla birlikte, Nova 8 Pro, sol üst köşede hap şeklinde bir kamera ile kavisli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Ön kısmın çift selfie kamerayı da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Huawei Nova 8 Pro’nun arka paneli, standart modelinde bulunan aynı oval şekilli kamera modülüne sahip. Nova ve Huawei marka isimleri, telefonun arka panelinin alt kısmında görülüyor.

Huawei Nova 8 Pro‘nun üst kenarında ise bir mikrofon girişi bulunuyor. Telefonun alt kısmında bir SIM kart yuvası, diğer bir mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör yer alıyor. Telefonun sağ kenarında bir ses düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor.

Huawei Nova 8 Pro, kenarlarında 80 derecelik bir kavis ile OLED paneli destekleyen bir 120Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 16 megapiksel çift selfie kamera kurulumuyla donatılan telefonun arka kısmında 64 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) dörtlü kamera sistemi yer alıyor.