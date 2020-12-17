Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei Nova 8 Pro Lansmandan Önce Canlı Canlı Görüldü!

Huawei Nova 8 Pro Lansmandan Önce Canlı Canlı Görüldü!

Huawei Nova 8 Pro'nun lansmanına çok az bir vakit kala telefon canlı çekimlere konu oldu. İşte karşınızda kanlı canlı Nova 8 Pro!

Ayşen Sıla

-

0
Huawei Nova 8 Pro

Dün, bir Weibo kullanıcısı, 23 Aralık’ta tanıtılacak olan Huawei Nova 8 akıllı telefonun canlı çekimlerini paylaştı. Birkaç saat sonra başka bir Weibo kullanıcısı, Huawei Nova 8 Pro‘nun da görüntülerini yayınladı.

Dün paylaşıldığı üzere, Huawei Nova 8‘in ekranında bir üst merkez selfie kamera kısmı bulunuyor. Bununla birlikte, Nova 8 Pro, sol üst köşede hap şeklinde bir kamera ile kavisli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Ön kısmın çift selfie kamerayı da beraberinde getirmesi bekleniyor.

Huawei Nova 8 Pro’nun arka paneli, standart modelinde bulunan aynı oval şekilli kamera modülüne sahip. Nova ve Huawei marka isimleri, telefonun arka panelinin alt kısmında görülüyor.

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 8 Pro‘nun üst kenarında ise bir mikrofon girişi bulunuyor. Telefonun alt kısmında bir SIM kart yuvası, diğer bir mikrofon, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör yer alıyor. Telefonun sağ kenarında bir ses düğmesi ve bir güç tuşu bulunuyor.

Huawei Nova 8 Pro, kenarlarında 80 derecelik bir kavis ile OLED paneli destekleyen bir 120Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 16 megapiksel çift selfie kamera kurulumuyla donatılan telefonun arka kısmında 64 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) dörtlü kamera sistemi yer alıyor.

Huawei Nova 8 Pro

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakDroid News

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A72 5G’ye Bir Bakış!

Samsung Galaxy A72 5G, Samsung'un gelecek yıl tanıtması beklenen orta sınıf bir telefon olarak birçok sızıntıya konu oluyor. Telefon ilk olarak Eylül ayında ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Nova 8 Pro Lansmandan Önce Canlı Canlı Görüldü!

Dün, bir Weibo kullanıcısı, 23 Aralık'ta tanıtılacak olan Huawei Nova 8 akıllı telefonun canlı çekimlerini paylaştı. Birkaç saat sonra başka bir Weibo kullanıcısı, Huawei...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Capri Çok Yakında Piyasaya Çıkıyor!

Bir sızıntı bu ayın başlarında Motorola'nın yeni telefonuna dair bilgiler içeriyordu. Nitekim kaynağımız, XT-2127 model numarasının Motorola Capri telefona ait olduğunu, Plus sürümünün ise...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple AirPods 3 Özellikleri Belli Oluyor

Ekim ayında yayınlanan bazı raporlar, Apple'ın normal ikinci nesil AirPod'larının halefinin, aktif gürültü iptali olmasa da daha kaliteli AirPods Pro'ya benzer bir kulak içi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M02s Geliyor – İşte Detaylar

Samsung şuanda yeni M serisi telefonlar üzerinde çalışıyor. M12 olarak adlandırılan yeni bir cihaz, birkaç sertifikada yer aldı. Bugün, Gadgets tarafından hazırlanan bir rapor,...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014