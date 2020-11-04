Huawei Nova 8 SE İşlemci Özellikleri Sızdırıldı

Huawei, Nova 8 SE akıllı telefonunu yarın piyasaya sürecek. Geçen ayın sonunda ortaya çıkan iddialar, akıllı telefonun iki işlemci çeşidinin olacağını ileri sürmüştü. Şimdi ise Huawei Nova 8 SE’nin Dimensity 720 ve Dimensity 800U yonga seti sürümlerinde geleceğini başka bir sızıntı ile ortaya çıktı.

Weibo’da yer alan sızdırılmış özellikler sayfası, Huawei Nova 8 SE’nin Dimensity 720 yonga setinden güç alan bir Standart Sürüm ile gelecek. Buna karşılık Dimensity 800U yonga seti tarafından çalıştırılan bir Yüksek Sürüm ile geleceğini belirtiyor. D800U sürümü, 5G + 4G çift SIM bağlantısını desteklerken, D720 modeli 5G bağlantısını destekler.

Bu farklılıkların dışında, her iki varyant da aynı özelliklerle donatılmıştır. Nova 8 SE, 178 gram ağırlığındadır. Cihaz, 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunan 6,53 inç OLED ekrana sahip. Ek olarak f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik selfie kamerası mevcuttur.

Huawei Nova 8 SE cihazının arkaya monte edilmiş dörtlü kamera kurulumu var. Kurulum, f/1.9 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel, 8 megapiksel süper geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahiptir. Telefona, EMUI 10.1 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile önceden yüklenmiştir.

Nova 8 SE, USB-C üzerinden 66W hızlı şarjı destekleyen 3.800mAh batarya barındırıyor. Yonga, 8 GB RAM ile birleştirilmiştir. Cihaz, 128 GB’lık bir dahili depolama alanına sahiptir.