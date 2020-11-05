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Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei'nin en yeni akıllı telefonu Huawei Nova 8 SE, 64MP birincil kameranın bulunduğu dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Üstelik iki farklı yonga sürümünün bulunmasına karşın bağlantı hariç bütün teknik özellikler aynı kalıyor. İşte detaylar...

Muhammed Arslan

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Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Bir süredir sızıntı haberlere konu olan Huawei Nova 8 SE, nihayet tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri bakımından oldukça düşündürücü bir konsepte sahip. Huawei Nova 8 SE iki yonga seti çeşidiyle geliyor. Öne çıkan özellikleri arasında su damlası çentikli bir OLED panel, 64 megapiksel dörtlü kamera kurulumu var. Üstelik Huawei Mate 40 modelleriyle birlikte gelen aynı hızlı şarj ile geliyor.

Huawei Nova 8 SE, 6.53 inç ekranı destekleyen 20:9 en boy oranına sahiptir. OLED ekran, FullHD+ çözünürlük sunuyor. Ekrana bir parmak izi okuyucu ile entegre edilmiştir. Telefonun 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor. Arkasında ise dörtlü kamera kurulumu mevcut.

Kamera modülü, f/1.9 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel ana kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel ultra geniş lens, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik ve f/2.4 ile 2 megapiksel makro lens içeriyor.

Huawei Nova 8 SE Standart sürüm, Dimensity 720 yonga seti tarafından desteklenmektedir. 5G+4G çift SIM bağlantısı için destek getiriyor. Öte yandan, Nova 8 SE High sürümü, Dimensity 800U yongası tarafından destekleniyor. Bu, 5G + 5G çift SIM bağlantısını destekliyor.

Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Nova 8 SE cihazlarına, Android 10 ve EMUI 10.1 UI önceden yüklenmiştir. Telefon, 8GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanıyla birlikte geliyor. Cihaz üzerinde ekstra depolama için microSD kart yuvası bulunmaktadır. Nova 8 SE, 66W hızlı şarjı destekleyen 3.800mAh batarya ile desteklenmektedir.

Huawei Nova 8 SE Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Huawei Nova 8 SE Dimensity 720 modeli, 391 dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Buna karşılık Huawei Nova 8 SE Dimensity 800U modelinin fiyatı 406 dolardır. Magic Night Black, Dark Blue, Silver Moon Start ve Sakura Snow Clear Sky gibi renkler ile piyasadaki yerini alacak.

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