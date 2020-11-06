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Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei nova 8 SE, 64 MP dörtlü kamera, 66W hızlı şarj ve 5G desteği ile duyuruldu. Sadece 7,46 mm inceliğe sahip akıllı telefon uygun fiyatı ve şık tasarımı ile kullanıcıların beğenisini toplayacak gibi görünüyor. Dimensity 720 yonga seti ve 8 GB RAM değerleri bu telefonu güçlü kılan diğer özellikler arasında yer alıyor.

Selin Polat

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Huawei Nova 8 SE Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Nisan ayında nova 7 SE‘yi tanıttı ve altı aydan uzun bir süre sonra şirket, nova 8 SE adlı halefini duyurdu.

Nova 8 SE yalnızca 7,46 mm kalınlığında, 178 gram ağırlığında ve düz çerçeveli ve arkasındaki kare şekli ile büyük ölçüde iPhone 12‘yi anımsatan bir tasarıma sahip. Bu kurulumun içerisinde bir 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş birim ve makro ve derinlik çekimler için iki 2MP modülü barındırıyor.

Nova 8 SE, 16 MP selfie kamera için su damlası çentiğine sahip 6,53″ FHD + OLED ekran etrafında inşa edilmiştir. Ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için ekran altında bir parmak izi tarayıcısı vardır ve HDR10’u destekler.

Donanım tarafında, nova 8 SE‘nin bir Dimensity 720 yonga seti var, ancak farklı olarak Dimensity 800U olan bir High Edition modeli de bulunuyor. Her iki model de 8GB RAM, 128GB depolama ile birlikte gelir ve Android 10 tabanlı EMUI 10.1‘i kutudan çıkarır.

Telefonu uzun süre kullanabilmeniz için rakiplerine göre daha küçük olan 3.800 mAh pil tercih edilmiş. Ancak bataryanın 15 dakikada %60’a ve 35 dakikada %100’e kadar doldurmayı vaat eden 66W hızlı şarjı desteklediğini görüyoruz.

Huawei Nova 8 SE
Huawei nova 8 SE

Huawei nova 8 SE‘nin öne çıkan özelliklerinin geri kalanı arasında USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.1, çift SIM kart desteği ve çift bantlı Wi-Fi yer alıyor.

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Nova 8 SE’nin hem Dimensity 720 hem de Dimensity 800U ile güçlendirilmiş modelleri 5G ağlarını destekler, ancak High Edition her iki SIM’de de 5G bağlantısı sunarken, Standard Edition sonraki nesil ağı yalnızca birinci SIM’de destekler.

Huawei Nova 8 SE Renk Seçenekleri
Huawei Nova 8 SE Renk Seçenekleri

Huawei nova 8 SE, dört renk seçeneğine sahip ve 11 Kasım’dan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Standart Sürüm yaklaşık 330 € fiyatla satılıyor ve High Edition 345 € fiyata sahip olacak. Aralarındaki fiyat farkı göz önünde bulundurulduğunda High Edition’ı tercih etmek daha mantıklı geliyor.

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