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Huawei Nova 8 SE’nin Temel Özellikleri Ortaya Çıktı!

Huawei Nova 8 SE'nin posteri yayınlandı ve temel özelliklerini ortaya çıkardı. Telefonun ön siparişleri birkaç gün içerisinde başlıyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Huawei Nova 8 SE

Huawei Nova 8 SE, çok yakında piyasada yerini alacak. Yaklaşık bir hafta önce, Nova 8 SE’nin teknik özellik sayfası ve bize telefonun nasıl görüneceğini gösteren bir fotoğraf sızdırılmıştı. Şimdi ise dün resmi bir poster yayınlandı ve Huawei’nin yeni canavarını bize göstermeyi amaçlıyor. Poster, telefonun tasarımını ve daha önce sızdırılan özellikleri de doğruluyor.

Nova 8 SE, su damlası çentikli 6,53 inç FHD + OLED ekrana sahip olacak. Telefonun görüntüsü, telefonun mavi ve degrade beyaz renk çeşitlerinde olacağını ve arka tarafta çıkıntılı bir şekilde düzenlenmiş dört kameraya sahip olacağını gösteriyor.

Telefonun arkasındaki ana sensör, posterdeki bilgilere göre 64 megapiksel bir kameradan oluşuyor. Kamera kurulumunun tamamı ise 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2 megapiksel sensör ile eşleştiriliyor.

Huawei Nova 8 SE

Posterin ortaya çıkardığı bir diğer önemli bilgi ise telefonun tıpkı Mate 40 Pro gibi 66W hızlı kablolu şarjı desteklemesi oldu. Bu, Nova 8 SE’nin 40W hızlı kablolu şarjı destekleyen standart Mate 40‘tan daha hızlı şarj olacağı anlamına geliyor. Telefonda ayrıca bir ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Poster ayrıca Nova 8 SE için ön satışın üç gün içinde başlayacağını belirtiyor, bu da ilgilenen alıcıların 5 Kasım Perşembe gününden itibaren ön sipariş verebilecekleri anlamına geliyor. Huawei‘nin yeni telefonu için henüz bir lansman tarihi belirlenmedi. Telefonun fiyatı gibi diğer detaylı özelliklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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KaynakYes Mobile
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