Huawei Nova 8 Serisi, 3C Sertifikası Aldı!

Huawei Nova 8 SE, Kasım ayında tanıtılacak. Nova 8 serisinin bir parçası olacak üç telefon arasında Nova 8 SE, Nova 8 ve Nova 8 Pro yer alıyor. Bugün bu telefonlardan biri 3C veri tabanında göründü.

Eylül ayında iki Huawei telefonu, Çin’in MIIT yetkilisi tarafından onaylanmıştı. Bu telefonlardan biri ise 3C sertifikası aldı. 3C listesi, cihazın 66W‘a kadar hızlı şarj ile “HW-110600C00” model numarasına sahip bir şarj cihazıyla gönderilebileceğini gösteriyor. Huawei’nin Mate 40 modelleri ile sunduğu şarj cihazının aynısı.

Bu cihazların BOE veya Visionox tarafından sağlanan kavisli kenarlara sahip 6,72 inçlik çift delikli ekranı destekleyen, yüksek bir yenileme hızıyla gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda seride, Kirin 9000 işlemci de bulunabilir. Dün ortaya çıkan bir sızıntıya göre, Nova 8 SE su damlası çentik ekranı ve Dimensity 720/800U işlemciyi de beraberinde getirecek.

Akıllı telefon 16 megapiksellik bir selfie kameraya sahip olacak ve arka panelde 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi barındırması bekleniyor. Nova 8 SE, 3.800mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği ile görücüye çıkacak.

Huawei’nin yeni Nova 8 serisinin Vivo X60 serisine ve Oppo Reno 5 serisine rakip olması bekleniyor. Hepsi ve daha fazlası için bizi takipte kalın.