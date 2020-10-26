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Huawei Nova 8 Serisi Yolda – İşte Huawei Nova 8 SE Özellikleri

Huawei'nin yeni serisi Huawei Nova 8, ortaya çıkan bir yayın ile önümüzdeki ay tanıtılacak....

Muhammed Arslan

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Huawei Nova 8 serisini kasım ayında tanıtacak diye geçtiğimiz günlerde birkaç söylenti gün yüzüne geldi. Üstelik yeni Huawei Nova 8 SE özellikleri de gün yüzüne çıktı. Yeni söylentiler Nova 8 serisinin Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılacağı yönünde

Geçtiğimiz hafta Huawei, Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS Porsche amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmek için küresel bir tanıtım etkinliği düzenledi. Buna karşın 30 Ekim’de Çin’de Mate 40 serisi için özel bir tanıtım etkinliği olacak.

Önceki sızıntılar Nova 8 ailesinin Nova 8 SE, Nova 8 ve Nova 8 Pro gibi üç farklı sürümü içerdiğini ortaya çıkardı. Huawei Nova 8 SE’nin delikli bir 6,53 inç LCD ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olup olmadığı net değil. 178 gram ağırlığındadır.

Huawei Nova 8 Serisi Yolda - İşte Huawei Nova 8 SE Özellikleri

Selfie çekimler için 16 megapiksellik bir kameraya sahip olabilir. Arka panelinde 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapması bekleniyor. Nova 8 SE, 3.800mAh batarya barındırabilir ve 66W hızlı şarj desteği ile gelmesi muhtemeldir.

Nova 8 SE’nin Çin’e iki işlemci sürümü ile gelmesi muhtemel. Başlangıç ​​modeli Dimensity 720 yongaya sahip olacak. Daha yüksek sürüm Dimensity 800U yonga seti ile desteklenebilir. Sızıntının Nova 8 SE’nin RAM ve depolama kapasiteleri hakkında hiçbir detayı yok.

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