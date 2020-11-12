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Huawei Nova 8 ve Honor V40 Benzer Kamera Tasarımına Sahip Olacak

Honor ve Huawei bildiğiniz üzere kardeşi şirketler. Fakat benzer telefonlar üretmeye devam ediyorlar ve bu bazı durumlarda sıkıntılara sebep oluyor. Bunlardan biri ise Huawei nova 8 ve Honor V40 benzer kamera tasarımına sahip olacağı. İşte tüm detaylar.

Selin Polat

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Huawei Nova 8 ve Honor V40 Benzer Kamera Tasarımına Sahip Olacak

Huawei‘nin markayı Digital China’ya aktarmasıyla Honor‘un geleceği konusunda belirsizlikler olabilir, ancak şimdilik telefon üreticisinin frene basma planı yok, aksine bir sızıntı, hem Huawei nova 8 serisini hem de Honor V40 ailesini Aralık ayında göreceğimizi iddia ediyor.

Ayrı bir sızıntıda, bir Twitter kullanıcısı, her iki serinin geçici kamera tasarımını ve çarpıcı şekilde benzer göründüklerini ortaya çıkardı.

Huawei nova 8 serisi, teknik olarak, yeniden markalanmış bir Huawei nova 7 SE. Ancak HiSilicon‘ın Kirin yerine Mediatek yonga setine sahip bir SE akıllı telefonla modeli olacak. Ailenin bir vanilya versiyonu, bir Pro modeli ve hatta muhtemelen nova 8i ile genişletilmesini bekliyoruz. Duyuru büyük olasılıkla Huawei’nin merkezinin bulunduğu Shenzhen’de yapılacak.

Honor V40 serisinin Aralık ayı ortalarında Pekin’e iki farklı yonga setiyle ulaşacağı söylendi – bazıları Mediatek tarafından Dimensity 1000+, diğerleri Kirin 9000 ile. Söylentilere göre RYYB sensörlü 50MP kamera, 66W kablolu ve 40W kablosuz şarj özellikleri de bulunuyor.

Gerçek kamera örneği hakkında fazla bir şey bilmesek de, 50 MP kamerasının büyük delikte, diğer üçünün küçük delikler halinde ve dördüncü küçük delikte bir LED flaş olmasını bekliyoruz.

Fiyatlandırma ve bulunabilirliği merak eden bazı insanlar var ama asıl soru, hem ana şirketin hem de markasının belirsiz geleceği ve bunun akıllı telefon işlerini nasıl etkileyeceği ile ilgili. Şimdiye kadar kimse buna doğru cevabı veremedi ve hepimiz nasıl sonuçlanacağını görmek için bekliyoruz.

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KaynakGsmarena
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