Huawei Nova lite Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Mobil Dünya Kongresine sayılı günler kala akıllı telefon devlerinden biri olan Huawei ardı ardına yeni modellerini tanıtmaya başladı. Kısa süre önce yapılan tanıtımla beraber ilk olarak Huawei Honor serisi akıllı telefonlar ortay çıkmıştı. Markanın birçok yeni teknoloji ile beraber tanıtımını yaptığı Honor V9 serisinden sonra şimdi ise merakla beklenen bir başka model olan Huawei Nova Lite resmi olarak tanıtıldı.

Huawei Nova Lite Nasıl Özelliklere Sahip?

Öncelikle yeni seri Huawei Nova Lite akıllı telefonlarının yine bugün tanıtılan Honor V9 serisi gibi çok yüksek özellikleri yer almıyor. Bunun yerine yeni model daha çok orta segment akıllı telefonların bir üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki Huawei Nova Lite serisinin merakla beklene yeni özellikleri neler? Tanıtımla neler öne çıktı? Detayları ile inceleyelim.

Tasarım Nasıl?

Eski serilere göre çok daha ince ve çok daha şık bir tasarımı olan modelin şıklığının yanı sıra sadeliğinin de dikkat çektiğini ekleyelim. Ön kısımda herhangi bir fiziksel tuş bulunmayan modelin oldukça yüksek bir ekran gövde oranı ile beraber gelmesine ek olarak arka kapakta ise mini bir kamera yuvası ve orta kısımda yer alan bir parmak izi okuyucu sisteminin Huawei Nova Lite sade tasarımını öne çıkarmakta.

Ekran Özellikleri

Huawei Nova Lite serisinin bir diğer merak edilen noktası olan ekran özellikleri de orta sınıfın standart özellikleri. 5.2 inç ekran boyutu ile beraber gelen akıllı telefonun ekran panelinde IPS panelinin bulunması aydınlık ortamlarda da rahat bir kullanım sunmakta. Tüm bunlarla beraber yeni akıllı telefonlarının ekran çözünürlüklerinin ise Full HD olarak açıklanması da aslında beğeni toplayacak olan bir orta segment akıllı telefon modelinin karşımıza çıktığını gösteriyor.

Teknik Özellik Detayları

Teknik özellikleri konusunda da Huawei Nova Lite serisi için ilk olarak işlemcilerden başlayalım. Honor V9 modelinde Kirin 960 serisi işlemcileri kullanan akıllı telefon devinin bu seride de yine Kirin işlemcilerine yer verdiği gözlendi. Huawei Nova Lite serisinde yer alan işlemciler ise yine orta segmentin işlemcileri olan Kirin 655 serisi oldu.

Toplamda 8 çekirdekli olan bu işlemcilerin 4 çekirdeğinde 1.7 GHz hızında çalışan Cortex A53 serisine yer verilirken diğer 4 çekirdek modelinde ise 2.1 GHz hızında çalışan Cortex A73 serisi kullanılıyor. İşlemci performansı oldukça ideal olan akıllı telefonun işlemcilerine ek olarak gelen RAM bellek miktarları ise 3 GB olarak açıklanmış durumda. Ayrıca giriş seviyesi dahili hafıza ise 3 GB RAM bellek serisine göre 16 GB olarak açıklanmış durumda.

Batarya, Kamera Ve Ekstra Teknolojileri

Parmak izi teknolojileri, 4 LTE, Bluetooth 4.1 güncel bağlantı teknolojileri gibi ekstra birçok teknolojiye sahip olacak olan yeni seri akıllı telefonların içerisinde yer alan pillerin kapasitesi ise 3000 mAh değerinde olduğunu belirtelim. Bu rakamlarla beraber oldukça iyi bir kullanım süresi iddiası olan akıllı telefonun arka kısmında 12 MP kamerası ön kısmında ise 8 MP kamerası dikkat çekiyor. Tabi bu kameraların üzerinde Honor V9 serisinde olduğu gibi 3 boyut gibi ekstra kamera özellikleri yer almıyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Son olarak Huawei Nova Lite serisinin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında bilgi verelim. Çıkış fiyatı 239 Euro gibi bir rakam olacak olan modelin çıkış tarihinin ise bu ay olması bekleniyor. Fakat telefon ilk olarak Çin genelinde satışa çıkacak. Diğer ülkeler için henüz net bir tarih açıklaması bulunuyor.