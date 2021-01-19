Huawei Nova Watch Serisi İle Tanışın – Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yasaklanan Çin devi Huawei, hala yeni cihazların lansmanını yapıyor ve gelecek için birkaç tane daha planlıyor. Şimdi, şirketin yeni bir akıllı saat serisi üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Son çıkan bilgilere göre, Nova Watch olarak adlandırılan yeni akıllı saat serisi çok yakında piyasada yerini alabilir. Nova Watch marka adı, Huawei’nin akıllı saatleri için kullandığı ilk ibare olacak.

Nova serisinin şirket için yeni olmadığını, zaten Nova adı altında birkaç akıllı telefon piyasaya sürdüğünü belirtelim. Fakat şirket, Nova ismini daha önce hiçbir akıllı saatinde kullanmamıştı.

Huawei Nova Watch serisinin ana satış noktası olarak modaya odaklanacağı ve gençleri hedef alacağı bildiriliyor. Bazıları, yeni Nova akıllı saat serisinin arkasındaki nedenin alt markası Honor’un bağımsızlığı olabileceğini ve Huawei’yi portföyünden çeşitli cihazlardan çıkarması olabileceğini belirtiyor.

Bu yeni seri, şirketin şu anda Huawei Children’s Watch 3, Huawei Band, Huawei Watch GT ve Huawei Watch Fit’i içeren giyilebilir ürünlerine yeni bir ek olacak. En iyi giyilebilir cihaz satan firmalar arasında yer alan Huawei’nin bu yeni akıllı saati için sabırsızlanıyoruz.