Bugün Londra’da Huawei, bütçeye uygun Honor 7X‘in yanında şirketin yeni amiral gemisi Honor View 10‘u duyurdu. Cihaz ilk olarak Çin’de gösterildi, ancak şimdi şirket farklı bölgelere uygunlukla birlikte daha fazla ayrıntı teyit etti.

View 10 veya V10, Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro‘da bulunanlara benzer, bir Sinir İşleme Birimi (NPU) içeren yeni Kirin 970 yonga setini içeriyor. Bu, bir bitki, çiçek, gökyüzü, köpek veya kedi gibi kamera tarafından aradıklarını bilmek gibi özelliklerin bir çoğunu görmeniz anlamına geliyor. Özel olarak hazırlanmış bir Microsoft Translator uygulaması da bulunmakta.

Bu kamera, f/1.8 diyafram ve faz algılama otofokus özelliklerine sahip çift lensli bir 16MP + 20MP konfigürasyonudur, bu nedenle harika fotoğraflar hızlı bir şekilde çekebileceksiniz. Objektiflerden biri, bir derinlik efekti yaratmada yardımcı olan monokrom lense sahip.

V10 ayrıca 6GB RAM, 128GB depolama alanı ve 30 dakika içinde pili %50 şarj edebileceğiniz Honor SuperCharge teknolojisi ile 3.750mAh pil ile birlikte geliyor. Cihaz, 8 Ocak’ta İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hindistan, Malezya, Rusya ve ABD gibi seçkin pazarlarda satışa sunulacak. Fiyatlandırma hakkında bir bilgi yok, ancak Honor’un değerine ve yüksek uç özelliklerine eğilimi göz önüne alındığında, fiyatını görmek ilginç olacak.