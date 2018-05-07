Huawei Oreo Beta Güncellemesini 7 Telefonuna Daha Sunuyor!

Huawei ilk Android Oreo yükseltme planını Ekim ayında Mate 10 lansmanında duyurdu. Mate 9 ve P10 telefonlarının sırada olduğunu söyledi. Ancak şimdi Oreo Beta güncellemesini kullanıma sunacağı diğer birkaç telefonun da olduğunu duyuyoruz.

Tam liste;

Android Oreo dahili EMUI 8.0 ile Huawei telefonlara geliyor. Picture-in-picture modu, parlak bildirimler, Otomatik Doldurma API’si ve kullanıcı arayüzünün getirdiği bazı geliştirmeleri güncelleme telefonlara getiriyor. Yedi telefonun kullanıcıları kullanıcı davranışı ve RAM optimizasyonunda AI tahmini nedeniyle artık daha rahat olacaklar. Şu anda bir beta sürümü Çin’deki aygıtlara yayınlanmaya başladı. Tüm ayrıntılar hazır olup hatalar da temizlendikten sonra kararlı bir sürümü telefonlara global olarak dağıtılacaktır.