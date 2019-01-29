Huawei P Smart 2019 İncelemesi

Geçen yıl uygun fiyatı ile ön plana çıkan P Smart modelinin ardından, 2019 yılına özel yine gençlere hitaben yapılan bir telefondur. P Smart 2019, çok yönlü bir akıllı telefon deneyimi ve uygun bir bütçe fiyatı ile geliyor.

Telefon çentikli ve yuvarlak köşeli genişletilmiş bir ekranın yanı sıra Android Pie’nin en son sürümünün beraberinde getiriyor. Bunlara ek olarak Huawei’nin en yeni Emotion UI arayüzünü içeriyor. 2018’in en büyük mobil trendlerinden bazılarını benimsemek için elinden geleni yapıyor.

Telefonun genel özelliklerini fiyatını ve genel anlamıyla her şeyini göz önünde bulundurarak, 2019 yılı için en uygun bütçe telefonu diyebiliriz. Şirketin şu ana kadar tasarımlarının en iyisini içeren, bir akıllı telefondur.

Huawei P Smart 2019 Teknik Özellikleri

Gövde : Plastik gövde, 155.2 x 73.4 x 8.0 mm, 160 gr; Gece Yarısı Siyahı, Aurora Mavisi, Safir Mavisi, Mercan Kırmızısı renk seçenekleri.

: Plastik gövde, 155.2 x 73.4 x 8.0 mm, 160 gr; Gece Yarısı Siyahı, Aurora Mavisi, Safir Mavisi, Mercan Kırmızısı renk seçenekleri. Ekran : 6.21″ IPS LCD, 1,080 x 2,340 piksel, 19,5:9 en boy oranı, 415ppi.

: 6.21″ IPS LCD, 1,080 x 2,340 piksel, 19,5:9 en boy oranı, 415ppi. Arka kamera: Birincil 20MP, f/1.8 diyafram, 26mm eşdeğeri. Odak uzaklığı; faz otofokus algılama; ikincil 2MP derinlik sensörü.

Ön kamera : 8MP, f/2.0, 26mm eşdeğeri. Odak uzaklığı; Sabit odaklı lens.

: 8MP, f/2.0, 26mm eşdeğeri. Odak uzaklığı; Sabit odaklı lens. İşletim Sistemi / Yazılım : Android 9.0 Pie, EMUI 9.

: Android 9.0 Pie, EMUI 9. Yonga seti : Kirin 710: sekiz-çekirdekli CPU (4×2.2GHz Cortex-A73 + 4×1.7GHz Cortex-A53); Mali-G51 MP4 GPU.

: Kirin 710: sekiz-çekirdekli CPU (4×2.2GHz Cortex-A73 + 4×1.7GHz Cortex-A53); Mali-G51 MP4 GPU. Bellek : 3GB RAM; 32/64GB depolama; microSD kart yuvası.

: 3GB RAM; 32/64GB depolama; microSD kart yuvası. Batarya : 3.400mAh (gömülü), 5V/2A şarj (Huawei SuperCharge yok).

: 3.400mAh (gömülü), 5V/2A şarj (Huawei SuperCharge yok). Bağlantı : Çift SIM; Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2; microUSB 2.0, 3.5mm girişi.

: Çift SIM; Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2; microUSB 2.0, 3.5mm girişi. Ekstra: Arkaya yerleştirilmiş parmak izi sensörü; tek, alttan ateşlemeli hoparlör; çift mikrofon (gürültü azaltma).

Huawei P Smart 2019 – Tasarım

P Smart 2109 modelinin arkası, Xiaomi’nin yakın zamanda tanıtılan amiral gemisi Mi Mix 3 gibi telefonları çağrıştırmakta. Tıpkı Mi Mix 3 gibi havalı bir görünümü söz konusu. P Smart 2019’un kaplaması plastik olmasına rağmen seramik benzeri bir cila ile kaplanmıştır.

P20‘den bu yana hayranlık uyandıran arkadaki çift tonlu boya işini de içeriyor. Tabii ki aynı renk seçeneği değil. Bu alabileceğiniz renk seçeneklerinden sadece biri – diğer üçü tek renk ve özellikle kırmızıyı oldukça dikkat çekici. Renk ne olursa olsun, arka panel plastikten yapılmış ve bu hem kötü hem de iyi. Birincisi, P Smart 2019 çizilmeye yatkın. İkincisi ise premium bir kaplama olmadığı için lekeler ve parmak izleri doğrudan arkasında kalır.

Malzemeler bir yana, yuvarlatılmış form P Smart’a boyutuna rağmen sevimli, kompakt bir görünüm verir. Olumlu bir değerlendirme yapmak gerekirse, malzeme seçimi P Smart 2019’u kendi sınıfında en hafif telefonlardan biri yapıyor. 160 gramlık ağırlı, tipik olarak 180 gram olan rakiplerinden belirgin şekilde daha hafiftir.

Arkasında, üst tarafa yerleştirilmiş geleneksel bir parmak izi sensörüne ev sahipliği yapıyor. Çiftli kamera kurulumu sol üst köşede, birincil 13MP modülü ve 2MP derinlik sensörü var. Tekli LED flaş, tipik Huawei tarzında ve bir başka geleneksel özellik.

Ön tarafında ise 6.21 inçlik ekran, “FullView” olarak bilinen tam ekran özelliğini bünyesinde barındırıyor. Ortada, bir çiy yansıtmalı selfie kamera çentiği var – diğer mevcut tasarımların çoğu biraz daha yuvarlak ve akışkan duruyor.

Kontroller

Kameranın hemen üstünde, ön camın arka panel ile birleştiği nokta gizlenmiş bir kulaklık var. Çerçeve, yanlarda ve üstte eşit kalınlıktadır. Alttaki çerçeve daha kalın. Aynı zamanda hoş bir sürpriz yapar; LED’i biraz sola doğru gizlemiştir. RGB özelliktedir ve şarj olurken sarı renkte yanar ve bildirimler için yeşil renkte yanıp söner.

Ses kontrol tuşları ve güç tuşu, her ikisi de telefonun sağ tarafındadır. Güç düğmesi orta noktanın biraz üstüne yerleştirilmiş ve dokulu bir tuştur.

Huawei’nin P Smart 2019’da bulunan belki de en kötü özellik USB-C yerine microUSB bağlantı noktasının kullanılması. Aynı zamanda altında hoparlör, birincil mikrofon ve 3.5mm kulaklık girişi yer alır.

Telefonun üst kısmında ise başka bir mikrofon var. Buraya ekstradan eklenen şey ise SIM kart yuvasıdır. Bu yuva, iki nano SIM veya bir nano SIM ve bir microSD kart için destek sağlayacak.

Huawei P Smart 2019 - Kenar Tasarımları 1 - 3

Huawei P Smart 2019 – Ekran

P Smart 2019, ortasında bir çiy benzeri çentiği bulunan 6.21 inç IPS ekrana sahip. Bugünlerde yüksek standart olarak kabul edilen 19.5:9 en boy oranı ve 415 ppi piksel yoğunluğu ile 2340×1080 piksel çözünürlük sunuyor.

Bu çentiğe sahip ekranlar, Huawei’nin 2018 akıllı telefon serisi arasında standart bir unsur haline geldi. Buna ek olarak ise P Smart 2019 bu ayrıntıyı yeni yıla taşıyor. Huawei’nin zarif bir şekilde nitelendirdiği inci şeklindeki çentik, OnePlus 6T’nin kademeli olarak aldığından çok daha agresif bir şekilde sergileniyor.

Ekranın çentikli olması sizin için bir sorun ise bunu gizleme imkanınız da bulunmaktadır. Bazı oyun ve uygulamalarda çentik uyumluluğu olmadığı için biraz sıkıntılı bir ekran olabilme ihtimali bazen olabiliyor.

Yapılan testlerde, P Smart 2019 parlaklık ve kontrast için ortalama sonuçlar vermiştir. Otomatik modda hızlandırma özelliği mevcut değil ve manuel olarak elde edebileceğiniz 430-nits parlaklık söz konusudur.

Ekran Testi 100% Parlaklık Siyah, cd/m2 Beyaz, cd/m2 Kontrast Oranı Huawei P Smart 0.356 531 1492 Huawei P Smart 2019 0.325 437 1345 Huawei P20 Lite 0.27 482 1785 Huawei Mate 20 Lite 0.313 460 1470

Kontrast biraz eksik; siyahlar bazen göründüğünden daha açık tonlara geçebilecek koyu gri gibi görünüyor. Görüş açıları harika değildir ancak telefonu gözlerinize paralel tutun ve görsel olarak konuşma konusunda şikayet edecek çok az şeyiniz olacaktır.

Ekranın renkli çıktısı üzerine genel özelleştirmenin yanı sıra, telefon, düşük ışıkta ve gece geç saatlerde daha kolay görüntüleme için renk sıcaklığını ölçeğin daha sıcak olan tarafına geçiren Göz Konforu moduna da sahiptir. Manuel olarak devreye girip kapanacak şekilde yapılandırılabilir. Ya da gün doğumu ve gün batımı saatlerine göre otomatik olarak adım atacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Huawei P Smart 2019 – Performans

Huawei Mate 20 Lite‘nin içerisinde bulunan Kirin 710 yonga setini, P Smart neredeyse 400 TL daha uygun fiyat ile getiriyor. Yalnızca 3GB RAM ile biraz düşük. 2019’da bir Android telefon için nispeten düşük bir miktar ile eşleştirilmiş olmasına rağmen, günlük ihtiyaçlarınız için mükemmel şekilde donatılmıştır.

Üstelik, Huawei’deki bazı optimizasyonlar sayesinde GPU Turbo 2.0 güncellemesi, P Smart’ın yeteneklerinin üst düzey olabileceğini gösteriyor. Genel kullanımda, herhangi bir belirgin sorunla karşılaşmazsınız. Telefon, çoklu görev için uygulamalar arasında gezinirken, oldukça seri bir performans sağlıyor.

Aşağıda performans sonuçlarını gösteren galeri ile değerlendirmelerde bulunabilirsiniz

Huawei P Smart 2019 - Performans Testleri 1 - 3

Yeni Honor 10 Lite, hemen hemen aynı donanımın temelini oluşturuyor. Oyun performansının ikisi arasında oldukça kıyasıya bir rekabet sunuyor. Honor 10 Lite, 3D oyunları akıcı oynatmaya çalışırken, Huawei P Smart 2019’u optimize etmek için daha iyi bir iş çıkarmıştır. Kısacası daha yoğun 3D oyunlar gerçekten oynanabilir.

Huawei P Smart 2019 – Kamera

P Smart 2019’un arkasında, 13 megapiksel birincil sensör ile 2 megapiksel ikincil sensör arasında bölünmüş çift kameralı bir kurulum var. Ön tarafında ise çentik içerisine yerleştirilmiş düşük ışıkta bile iyi çalışan temel yüz kilidi açma işleviyle birlikte 8 megapiksellik sabit odaklı bir selfie kamerası bulunuyor.

Huawei, bir süredir akıllı telefonlarının arkasına AI yazısını ekliyor. Yapay zeka destekli kameraları belirtmek için kullandığı bu yöntem, kısmen Kirin 710 işlemcisi sayesinde oluyor. P Smart 2019, şimdi 500 benzersiz sahne arasında ayrım yapabilen AI sahne tanıma özelliğine de sahip. Aynı zamanda 22 kategoride farklı çekim modları da bulunmakta.

Doğal ışık altında, P Smart’ın kameraları doğru renk, kontrast ve detaylarla sahne yakalamak için iyi bir iş çıkarıyor. Daha ince ayrıntıların biraz bulanık olduğunu görmek için çok fazla kırpma yapmanız gerekmez. Yapay zekanın doğal ışıkta etkinleştirilmesi, görüntü kalitesini biraz daha ileriye götürür.

Otomatik HDR çekimi yapılmadığında, P Smart 2019’un ayarlarında özel bir moda geçmeniz gerekir, ancak sonuçlar buna değer. Yapay zeka özellikli olsa bile, yapay aydınlatma ayrıntılı bir şekilde gözle görülür bir düşüş yaratır. Telefonun nispeten dar dinamik aralığını gösterir.

Yapay Zeka düşük ışıkta gürültüyü azaltmaya yardımcı olur; ancak, P Smart’ın özel Gece Modu, objenin hareket etmemesi koşuluyla, düşük ışıkta kullanılabilir çekimleri gerçekten çekmenin tek yoludur.

Aşağıd genel olarak çekimleri görebilirsiniz.

Huawei P Smart 2019 Kamera Örnekleri 1 - 5

Fotoğraf çekiminin ötesinde, P Smart 2019 ayrıca yapay zeka destekli HiVision özelliğini taşıyor. HiTouch’ın bir uzantısı olan ve kamera içinden erişilen HiVision, arama ve alışveriş amaçlı görüntü tanıma, gerçek zamanlı çeviri ve QR kod tarama işlevselliğini tek bir deneyimle birleştiriyor.

Huawei P Smart 2019 – Pil Ömrü

Mütevazı donanım ve büyük bir batarya genellikle çekici bir eşleştirmedir. Böyle bir kombinasyon, uzun ömür söz konusu olduğunda, P Smart 2019’u iyi bir konuma yükseltir. OLED ile karşılaştırıldığında geleneksel olarak daha az verimli bir FullHD LCD sunmasına rağmen, P Smart şarj başına iki güne kadar kullanım kapasitesine sahiptir.

Crash of Cars gibi 30 dakikalık yoğun bir 3D oyun, 3400mAh bataryanın %9’unu bitirirken, yarım saatlik bir Netflix (yüzde 50 parlaklıkta) yaklaşık aynı miktarda %11 kullanmıştır. Ancak birlikte gelen 10W hızlı şarj cihazı telefonu %100 olarak iki saatte doldurmakta.

Huawei P Smart 2019’un 88 saat bekleme süresi, 24sa 45dk 3G konuşma süresi, 10sa 6dk internette gezinme ve 11sa 11dk video izleme süresi vardır. Çok değil ama günlük kullanımda oldukça etkili.

Genel Değerlendirme

Huawei, tam özellikli bir akıllı telefon deneyimini bir şekilde 2000 TL’nin altındaki bir akıllı telefona eklemeyi başardı. Yapı, telefonun en büyük eksikliklerinden biridir, ancak bunun sizi rahatsız etmemesi veya sadece bir kılıf ile korumayı düşünürseniz, oldukça mükemmel bir işçilik.

EMUI arayüzü hala geliştirilme ihtiyaç duyuyor. Ancak birçok işlevsellik içerdiğini gözardı edemeyiz. Kamera deneyimi de, görüntülerin net bir şekilde iyileştirilmesine yardımcı olan yapay zeka geliştirmesiyle doludur.

İki güne varan uzun ömürlü büyük bir pil ve bu telefonun fiyat noktasının çok üstünde görünen bir paneli oldukça çekicidir. FullHD görseller, P Smart’ın aynı zamanda bütçedeki medya bağımlıları için de değerli bir seçim olduğu anlamına geliyor.

Düşük bütçeli bir telefon arayan herkese hitap etmesi gereken, tatsız bir tasarıma sarılmış, bu fiyat ile şaşırtıcı derecede sağlam bir akıllı telefon deneyimi.