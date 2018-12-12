Bugün Fransız perakendeci Boulanger’dan henüz piyasaya sürülmemiş Huawei P Smart (2019) modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Telefonun özelliklerini Huawei.com’dan bile önce web sitelerinde yayınlandı. Şimdi sayfa çöktü. Ancak akıllı telefonun birçok fotoğrafını internete yaymış oldu.

Yeni Huawei P Smart, üst kısmında su damlası çentiği barındıracan bir 1080+ çözünürlükte 6.2 inç ekran ile gelecek. Akıllı telefonun bu sürümü sadece 3GB RAM ve 64GB Depolama alanına sahip olacak. Neyse ki depolama microSD kart yuvası ile daha da artırılabilir. Bunların yanı sıra orta seviye Kirin 710 yonga seti tarafından desteklenecek.

Akıllı telefonun arkası gradyan mavi renkli bir kaplamaya sahip olacak. Ancak düz siyah renk çeşidi de mevcut olacaktır. Kamera kurulumu ise arka tarafında sol köşesinde dikey olarak hizalanan 13MP+2MP sensörlerdir. Selfie kamerası 8MP olup, ekrandaki su damlası çentiğinin içerisinde yer alacak.

Akıllı telefon, standart arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile gelecek, Android 9 Pie tabanlı EMUI 9 ile çalışacak. Ne yazık ki, hala 3.400mAh batarya kapasitesi mevcut ve şarj etmek için bir microUSB portu kullanılıyor. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişide bulunuyor.

Huawei P Smart (2019) - Teknik Çizimleri 1 - 5

Fransız parakendeci telefonun 2 Ocak’tan itibaren ön siparişlerinin başlayacağını ifade etsede, Huawei’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak kısa süre içerisinde bir tanıtım etkinliğinin düzenleneceği ilk tahminler arasında.