Huawei P Smart (2019) Özellikleri Sızdırıldı

Huawei, P Smart (2019) için FCC sertifikası için başvuruda bulundu. Sertifika için sunulan belgeler akıllı telefonun bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Ortaya çıkan özelliklerin arasında en çok dikkat çeken şey batarya kapasitesi oldu. Yeni modeldeki 3,320mAh batarya kapasitesi mevcut P Smart‘un 3.000mAh kapasitesinden daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Sertifikasyon amaçlı daha az tüketici dostu POT-LX3 diye adlandırılan telefonda, SIM kart sayısına ve dahili depolama alanına bağlı olarak en az 4 sürümü mevcut olacaktır. Tek ve çift SIM sürümlerinde mevcut olan 32GB ve 64GB depolama alanları, beklenilen ilk sürümler arasında yer almaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak amiral gemisinde 3GB RAM bulunacaktır.

Ayrıca ortaya çıkan belgeler arasında telefonun boyutlarına ait çizimler de gösterilmiştir. Dış çerçevesi 155.2×73.4mm’dir. Arkada çift kamera var gibi görünmekte, ön tarafında ise su damlası çentiğine benzer bir alan bulunmaktadır. Yani normal P Smart Plus modelinde ek olarak çift selfie kamerası ve ‘konvansiyonel’ bir çentik bulunmaktadır.

Teknik özelliklerin geri kalanın açıklanması için resmi duyuruya kadar beklememiz gerekecek. Tabi daha önce sızıntı haberler ortaya çıkmazsa.