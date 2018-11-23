Çinli üretici Huawei, kısa süre önce orta ölçekli bütçe telefonlarına yeni bir üye ekleyeceğini duyurmuştu. Huawei P Smart 2019 adındaki yeni bir orta menzilli akıllı telefonun şimdiye kadar varlığını gösteren her hangi bir ipucu yayınlanmamıştı. Bugün ilk kez yeni modelin resmi basın fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Huawei P Smart 2019, yakın zamanda Çin’de tanıtımı yapılan Honor 10 Youth Edition ya da diğer ismi ile Honor 10 Lite telefonu ile oldukça benzer özelliklere sahiptir. Değişen renk şemasının yanı sıra, cihazlar ilk bakışta büyük ölçüde aynı görünüyorlar.

Özellikleri göz önüne alındığında Huawei P Smart 2019, 2340×1080 pikselle beraber fullHD çözünürlüğün biraz üzerinde olan 6.2 inç bir LCD ekrana sahip. 19.9:9 ekran gövde oranı var. Selfie kamerası su damlası çentiği içerisinde bulunuyor.

Huawei’nin kendi Kirin 710 sekiz çekirdekli yonga seti ile desteklenecek. Cortex-A73 mimarisine göre 2,2 gigahertz’e kadar artabilen maksimum 1.7 gigahertzlik çekirdeğin yanı sıra dört ARM Cortex-A53 çekirdeği bulunuyor. Dahili depolama alanı 32GB ya da 64GB olacak. Hafızası ise modele bağlı olarak 3GB veya 4GB boyutunda gelecek.

Huawei P Smart 2019’un kameraları hakkında henüz somut bir bilgi yok. Muhtemelen, cihazın ön tarafında 24 megapiksellik bir kamera ve arka tarafında derinliği yakalamak için 2 megapiksellik ikincil kameranı yanında 13 megapiksellik ana kamera olacak.

Batarya 3320mAh kapasiteye sahip. Güç kaynağı muhtemelen bir MicroUSB bağlantısı aracılığıyla da yapılacaktır. Tahmin edilen özellikleri arasında ise Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüne sahip olması yer alıyor.