Huawei bu gün yeni etkinlik düzenledi. Etkinlikte yeni P Smart 2019 akıllı telefonu tanıttı. Tasarım ve teknolojik olarak oldukça geliştirmeler içeren ve mevcut modelden daha cazip bir fiyat etiketi ile orta yeni bir orta sınıf akıllı telefon olarak telefon pazarında kendine yer edindi.

Huawei P Smart 2019, giriş seviyesi ve fiyat aralığı ile orta seviye akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Ayrıca ilginç bir teknik özellik sayfası sunuyor.

P Smart 2019, Huawei’nin “Huawei Dewdrop Ekranı” olarak adlandırdığı su damlası çentiği tarzı bir çentikle 6.21 inçlik 19.5:9 ekrana sahip gelişmiş bir tasarım bünyesinde bulunduruyor. Ekran 2340×1080 FHD+ çözünürlüğü ile donatılmıştır. Ayrıca gözleri fazla yormayıp, okuma düzeyini daha kolay hale getirmek için ekrandan yayılan mavi ışık miktarını azaltmaya yardımcı olan bir Göz Konfor Modu içerir.

P Smart 2019 donanımsal açıdan, Huawei’nin 12nm işlemi ve 2.2GHz’e kadar çalışan sekiz çekirdeğe sahip kendi Kirin 710 işlemcisi ile desteklenmektedir. Ayrıca arkasında (13MP ve 2MP) çift kamera kurulumunun yanı sıra ön tarafında 8MP selfie kamerasına ev sahipliği yapmaktadır. 10 saate kadar “4G internet gezintisi” vaat eden 3.400 mAh batarya kapasitesi bulunur. Kutudan ise EMUI 9.0 arayüzüne sahip Android Pie güncellemesi ile çıkar.

Huawei P Smart 2019, iki nano SIM veya nano SIM artı microSD ile çalışıyor. 2 Ocak’tan itibaren Avrupa pazarlarında yaklaşık olarak 285 Dolardan satışa sunulacak.