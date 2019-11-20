Huawei P Smart 2020 Açılıp Kapanabilir Kamerası İle Beraber Sızdırıldı!

Mayıs 2019’da Huawei, iyi özellikleri olan, uygun fiyatlı bir telefonu: P Smart Z 2019‘u ve açılır kapanır bir kamerası olan ilk Huawei akıllı telefonunu tanıttı. Selfie kamerası, ayrıca AI işlevselliği sunuyordu. Pop-up selfie kamera kullanarak, ekranda çentik veya kesmelere gerek kalmadan mükemmel görünüm deneyimi elde edebiliyordunuz.

Harika bir fikirdi, fakat ne yazık ki Huawei‘nin bu telefona daha fazla ilgi duymadığı görülüyordu. Dev marka, hem Samsung Galaxy A80‘in hem de Asus ZenFone 6‘nın nasıl kullanıldığını görünce bu fikri, piyasada tutmaya devam etmişti, ancak Huawei‘nin bu fikri iki yeni modelle satışa çıkaracağı düşünülüyor.

Patentler, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) veritabanında ortaya çıktı. Eylül sonunda onaylandılar ve LetsgoDigital, cihaza Huawei P Smart 2020 adını verdiğini söyledi. İlk akıllı telefon modelinde, Huawei tek bir döner kamera seçti. Kendi selfienizi çekmek istiediğinizde, kamera arkadan açılarak öne doğru katlanıyor, böylece mükemmel bir fotoğraf yakalayabiliyorsunuz.

İkinci kamera lensi doğrudan dönen kameranın altına yerleştirilmiş. Bu nedenle çift kamera sistemli bir telefon olduğu anlaşılıyor. Parmak izi tarayıcı, doğrudan kameraların yanına yerleştirilmiş. Flaş ise üzerine monte edilmiş, bu da oldukça hoş bir görünüm sağlamış.

İkinci akıllı telefon modeli, tamamen aynı boyutlara ve temel olarak aynı ekran konumlarına sahip. Bu modelde döner bir selfie kamerası da var, ancak bu sefer iki kamera da döner sisteme dahil edilmiş durumda. Yani çift selfie kameramız var.

İki kamera yan yana yerleştirilmiş ve ortalanabiliyor.

Bu cihazın arkasında parmak izi tarayıcı yok gibi görünüyor. Ekstra özellikler ve özellikler göz önüne alındığında ve fiyatlandırma söz konusu olduğunda Huawei P Smart’ın bu modelinin, diğerlerinin biraz üzerinde olmasını bekleyebiliriz.