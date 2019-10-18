Huawei P Smart 2020 Özellikleri Belli Oldu!

Huawei P Smart 2020 TENAA’dan geçti. P Smart 2020, bugünlerdeki en yeni Huawei cihazıdır. 2019 P Smart’ın 6.21 inç ekrana, 13MP ana sensörlü çift kameraya, Kirin 710 ve 3,400 mAh pil ile eşleştirilmiş 3GB RAM’e sahip olduğu biliyoruz. Peki yeni versiyonu hangi özelliklere sahip olacak ?

AQM-AL00 kod adı ile gelecek olan yeni versiyonun, bir önceki nesine göre (P Smart 2019) çoğu donanım kategorisinde güncelleme yapacağı kesin. 20: 8 en boy oranına sahip Full HD + çözünürlükte biraz daha büyük 6,3 inç OLED ekran bunlardan bazıları.

Ekranda parmak izi tarayıcı bile var ve daha büyük bir 3.900 mAh bataryaya sahip olacak. 157.4 x 73.2 x 7.75 mm ölçülerinde, P Smart 2019’dan biraz daha uzun ve daha incedir ve yaklaşık olarak 163 gramdır.

Sertifika ayrıca 4GB RAM‘le birlikte Kirin 810 yonga setinin bir parçası olması muhtemel 2.2GHz 8 çekirdekli bir CPU ortaya koyuyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu kullanılmış. Ana kamera 48MP sensör çözünürlüğü ve diğer ikisi 8MP ve 2MP çözünürlükte kameralardan oluşuyor. İkincisinin bir derinlik sensörü olacağını varsayıyoruz, ancak ilki bir telefoto veya ultra geniş olabilir. Ön taraftaki kamera ise 16MP çözünürlüğe sahiptir.

Telefon siyah ve yeşil olmak üzere en az iki renkte gelecek. Depolama ve bellek seçenekleri şöyle; 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama alanı.

Gelecek haftalarda bir sonraki Huawei P Smart (2020 ya da benzer bir ad) hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. P Smart 2019 geçen yılın Aralık ayında açıklandı, bu yüzden yeni versiyonu görmeye çok yakınız.