Huawei P Smart Plus Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Huawei P smart Plus 2019 sessizce tanıtıldı. 6.21 inç 1080p + ekran, Kirin 710 yonga seti ve 3.400mAh batarya ile Huawei P smart 2019‘a çok benziyor. Plus modeli diğerlerinden ayıran şey arkadaki gelişmiş kamera.

Bir 24MP ana kamera + 16MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü ile 3 arka kamera kurulumuna sahip. Karşılaştırma için, plus olmayan model 13MP ana kameraya ve 2MP derinlik sensörüne sahipti. (Çift kamera) Su damlası çentiğindeki selfie kamera bir yapay zeka destekli 8MP sensöre sahiptir.

Yapay zeka (AI), gece moduyla düşük ışıklı fotoğraflar için arka kameranın görüntüyü sabitlemesine yardımcı olur. Ek olarak, 480 fps ağır çekim videoları çekebilir.

Huawei P smart Plus 2019, Snapdragon 710 yonga seti (12nm, 4x A73 + 4x A53) tarafından desteklenmektedir. Daha yumuşak bir oyun için Mali-G51 MP4 ve GPU Turbo 2.0’a sahip. Yonga seti 3GB RAM ve 64GB depolama ünitesine ayrıca bir microSD kartla 512GB’a daha fazla depolama sağlıyor.

P smart + 2019 Siyah ve Mavi olarak gelecek. Fiyatlandırma ve ne zaman satışa sunulacağı bilgileri henüz mevcut değil. P smart 2019 1650 TL fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı. P smart Plus 2019’un Çin’de Enjoy 9s olarak kullanılabileceğini unutmayın.