Huawei P Smart Pro Yolda – İşte Özellikleri!

Huawei, geçen yılın Aralık ayında Huawei P Smart (2019) akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu telefon, 2018’de tanıtılan Huawei P Smart cihazının geliştirilmiş sürümü oldu. Bu yıl ise Mart ayında şirket, Kirin 710 yonga setine ve üçlü arka kameraya sahip Huawei P Smart Plus 2019 akıllı telefonunu piyasaya sürdü.

Görünüşe göre, Android Enterprise dizininde listelenen başka bir Huawei P akıllı cihazı var. Huawei P Smart Pro‘nun yayınlandığı listede orta sınıf telefondan ne bekleneceğini kısmen netlik kazanıyor.

Önceki modeline benzer şekilde, Huawei P smart Pro, minimal çervelere sahip 6.5 inçlik, boydan boya ekranlı ve en altta hafif bir çenesi olan bir ekran ile donatılacak. Ayrıca telefon 4GM RAM ve 64GB dahili depolama sürümünde olacak.

Cihazın Google’ın en yeni Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak piyasadaki yerini alacak. Yaklaşan Huawei P smart Pro, daha önce piyasaya sürülen Huawei P akıllı cihazlarına benzer şekilde, kimlik doğrulama için büyük olasılıkla arka tarafta parmak izi sensörü desteğine sahip olacak.

Listede, yukarıda belirtilen özelliklerin dışında cihaz hakkında fazla bilgi göstermiyor. Henüz şirketten yeni Huawei P smart Pro akıllı telefon ile ilgili resmi bir onay ve tanıtım bilgisi yok.