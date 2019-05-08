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Huawei P Smart Z Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, açılır selfie kamerasına sahip orta sınıf Huawei P Smart Z akıllı telefonunu sessizce tanıttı...

By Muhammed Arslan

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Huawei P Smart Z Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Mart ayında P smart Plus 2019 akıllı telefonunu tanıttıktan sonra, bugün Huawei sessizce Huawei P Smart Z orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. 19.5:9 en boy oranına sahip 6.59 inç Full HD+ Ultra FullView ekranla donatılmıştır.

Donanım açısından akıllı Huawei P Smart Z modelinde 4GB RAM ile eşleştirilmiş Kirin 710F yonga seti bulunuyor. Android Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü ile birlikte GPU Turbo 2.0 teknolojisi de mevcut. Ayrıca cihazda yapay zeka destekli portre çekimi ve AI sahne tespiti sunan 2 megapiksel ve 16 megapiksel çift kamera kurulumu mevcut.

P Smart Z, 16 megapiksel açılır selfie kamera ile birlikte geliyor. Şirket, açılır mekanizmasının 12 Kg basınçla test edildiğini ve ortalama 100.000 defadan fazla kullanılabileceğini iddia ediyor. Arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörünü ve bir 4000mAh batarya barındırıyor.

Huawei P Smart Z Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

HUAWEI P Smart Z Teknik Özellikleri

  • Ekran: 6.59 inç (2340 x 1080 piksel) FullHD+ 19:5:9 2.5D kavisli cam ekran
  • İşlemci: Sekiz Çekirdekli Kirin 710F 12nm (4 x 2,2 GHz Cortex-A73 +4 x 1,7 GHz Cortex-A53) ARM Mali-G51 MP4 GPU ile birlikte
  • Bellek: 4GB RAM, 64GB depolama, microSD ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza
  • İşletim Sistemi:  Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0
  • Arka Kamera: LED flaşlı 16MP arka kamera, ikincil 2MP arka kamera
  • Ön Kamera: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16MP selfie kamerası
  • Boyutlar: 163.5 × 77.3 × 8.8mm; Ağırlık: 196.8g
  • Ekstralar: Parmak izi sensörü, Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)
  • Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C
  •  Batarya: 4000mAh batarya

Huawei P Smart Z Fiyatı ve Renk Seçenekleri

P Smart Z, Gece Yarısı Siyahı, Zümrüt Yeşili ve Safir Mavisi renklerinde gelecek. Ayrıca 279 Euro (312 ABD Doları) fiyat etikene sahip. Avrupa pazarında satışa sunulurken, kısa bir süre sonra Türkiye’ye gelmesi de oldukça muhtemel.

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