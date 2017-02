Huawei P10 Basın Görseli Sızdı

Birkaç saat önce yaklaşan LG G6‘nın siyah versiyonunun resmi basın görüntüsü sızdırıldı ve şimdi de aynı sızıntı Huawei‘nin P10 akıllı telefonu için paylaşıldı. Bir kez daha gözlerimizi şenlendiren koyu renkli bir model, ancak P10’un arka tarafı G6’lar kadar parlak değil. Siyah (veya koyu renk gri) Huawei P10 bu Pazar günü, Mobile World Congress’ın başlangıcından önce Barselona’daki bir basın konferansında resmi hale gelecek.

Mavi, yeşil ve altın sürümleri eklenecek ve zaten bazı sızdırılmış tanıtım görüntüleri bunları gördük. P10, Pazar günü biraz daha büyük olan P10 Plus‘ın yanında duyurulmalı ve her ikisi de, Huawei’nin en yeni EMUI 5.1 arayüzünü Android Nougat‘ın üstünde çalışacak. Her iki model ve yenilenmiş arayüzlerini MWC’de daha net bi şekilde göreceğiz.

P10’un 4 veya 6GB RAM yardımıyla Kirin 960 yongasetinin kullanılması bekleniyor. Arka tarafta P9 ve Mate 9’da olduğu gibi Leica marka çift kamera düzenlemesi ve yerleşik depolama alanı 32GB’dan 128GB’a çıkacak gibi.