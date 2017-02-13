Huawei P10 için Yeni YouTube Videosu Yayınlandı

MWC‘ye iki hafta kala beklenen pek çok amiral gemisi modellerin görüntüleri paylaşıldı. Bunlardan biri de Huawei P10 ve Huawei P10 Plus fiyat ve kapasite versiyonlarını zaten biliyoruz, ancak şirketin kendisinden telefonla ilgili resmi bir şey yoktu. Şimdiye kadar..

Huawei Mobile, YouTube‘da 20 saniyelik bir teaser videosu yayınladı. Geçen yıl Huawei P9‘da gördüğümüz ikili kamera kurulumunu ima ederek, “Dünyanın sizi nasıl gördüğünü değiştirin” diyor, iki gözle çekimlere bölünüyor. Üst tarafta firmanın logosu yer alırken, alt tarafta bunun “Barcelona 26.02.17” olduğunu görüyoruz ve bunun İspanya şehrindeki yaklaşmakta olan Mobil Dünya Kongresi için bir teaser olduğunu hatırlatıyoruz.

İletiyi çevirirken, son slaytta arka plan parlak yeşil renkte değişirken, alttaki işaret Huawei P10‘a dönüşür. “Dünyanın sizi nasıl gördüğünü değiştirme” sloganı P9’un “Dünyayı görme şeklinizi değiştirin” kelimelerinin bir oyunudur. Bu, ön tarafında çift sensörlü bir kameraya sahip olduğumuz anlamına gelebilir – bu şekilde Huawei P10, selfie severlerle daha fazla ilişki kuracaktır.

Huawei P10‘da 5.5″ ekran, Huawei’nin kendi Kirin 960 SoC ve 4GB veya 6GB RAM bulunuyor. Ayrıca P10’un daha büyük bir kardeşi de var – Huawei P10 Plus.

Huawei P10 ve Huawei P10 Plus’ın Tanıtım Videosu