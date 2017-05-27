Huawei, 2017 nolu amiral gemisi telefonu Huawei P10‘u göstermek için MWC 2017‘de sahneye çıktı. Portre fotoğrafçılığına ve tasarımına odaklanıyor ancak Huawei’nin iddiaları kadar iyi performans gösteriyor mu? Huawei P10 ile biraz zaman geçirdik ve düşüncelerimizi aktarıyoruz.

MWC 2017 duyurusunu takiben Huawei P10, 31 Mart 2017 lansmanından sonra Türkiye’de satın alınabilir ve 64 GB hafızalı model için yaklaşık 3.200 TL ödemeniz gerekiyor.

Bu, Huawei P10‘u oldukça ucuz bir amiral gemisi akıllı telefonu haline getiriyor, özellikle de LG G6‘nın 32 GB versiyonunun 3.350 TL, Samsung Galaxy S8‘in 4.000 TL olduğu yerde.

Huawei P9‘da olduğu gibi, Huawei P10’u da Türkiye’de pek çok satış noktasından Huawei garanti kapsamında alabiliyoruz. Hatta bazı gsm operatörleri kampanyalarına da dahil ediyorlar. Ayrıca bkz: Huawei P10 vs Huawei P10 Plus karşılaştırma incelemesi.

Huawei P10 inceleme: Tasarım

Huawei, akıllı telefonlarında üst düzey tasarım ve materyal sunma konusunda bir üne sahiptir ve Huawei P10‘da da farklılık yoktur. Huawei P9‘u andıran rafine bir tasarıma sahip olan akıllı telefon tasarımında “organik minimalizm” tasarım felsefesini takiben kalabalığın öne çıkmasını sağlayan ince tasarım değişiklikleri var.

P10’da her şey biraz ‘nazikçe’ ve akıllı telefonun kavisli fakat biraz uzatılmış kenarları kendine özgü bir görünüm veriyor ve aynı zamanda elde tutmak (5.1 inç akıllı telefon için önemli) tutmak için rahat.

Ayrıca piyasadaki diğer 5.1 inç akıllı telefonlardan çok daha küçük, 145.3 x 69.3 x 7 mm boyutlarında ve sadece 145 gr ağırlığında.

En belirgin değişim, Huawei P9 ile karşılaştırıldığında? Şaşırtıcı sayıda renk seçeneği mevcut. Huawei, tüketicilere standart siyah, gümüş veya altın renk seçeneklerinden fazlasını sunmak istedi ve Pantone ile birlikte göz kamaştırıcı mavi ve yeşil gibi canlı ve göz alıcı renklerde Huawei P10’u sunmak için çalıştı.

Aslında P10 sekiz değişik renkte gelir: grafit siyah, göz kamaştırıcı mavi, göz kamaştırıcı altın, gül altın, yeşillikler, beyaz seramik, mistik gümüş ve prestij altın, ancak tüm renkler Türkiye’de bulunmayabilir.

Huawei’nin yeni bir görünüm kazandırdığı sadece yeni renkler değil: parlak elmas kesimi, göz kamaştırıcı mavi ve göz kamaştırıcı altın renk seçenekleri. P10’un arka tarafında küçük sırtlar oluşturan standart kumlama işlemi farklıdır.

Şimdiye kadarki diğer 2017 amiral gemilerine kıyasla benzersiz bir görünüm ve telefonu tutarken parmaklarınızı kesecek ilginç (iyi bir şekilde) doku sağlar. Huawei ayrıca, yüzeyin cihazın arka tarafındaki lekeleri ve parmak izlerini azaltması gerektiğini iddia ediyor ancak bunu doğrulayamıyoruz.

Huawei ayrıca parmak izi tarayıcısını cihazın arkasından öne taşıdı ve bunu yaparken ekrana hafifçe dokunmak zorunda kalmadan kolayca kendi kendine çekme kabiliyetini kaldıracaktı – bunu aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağız. Güzel olan şey, tarayıcının dikiş çizgileri olmaksızın camın içine doğrudan yerleştirilmesidir.

Huawei P10 özellikleri

Huawei P10, ekran açısından, P10 Plus’ın 5.5 inç WQHD IPS ekranıyla 2560 x 1440 çözünürlükle karşılaştırıldığında 1920×1080 çözünürlüğe sahip bir Full HD 5.1 inç IPS ekranı var. Bununla birlikte, ince çerçeveler ve akıllı tasarım Huawei’den telefon aşırı derecede hantal değil ve tek elle kullanımı kolaydır. Çoğu Huawei ekranında olduğu gibi, renkli ve canlı olsa da, önceki Huawei akıllı telefonlar kadar parlaklığını göremedik.

Huawei, MWC 2017 duyurusu sırasında Huawei P10’un tasarım ve yazılım yeteneklerine büyük önem verdi ancak arkasında iyi bir neden var: Akıllı telefonun iç kısımları Kasım 2016’da piyasaya sürülen Huawei Mate 9’la neredeyse aynı.

Huawei Mate 9 gibi Huawei P10’da da en yeni Kirin 960 2.4GHz 8 çekirdekli işlemci, Mali G71 GPU, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunuyor. Biraz daha fazla güç arayan kullanıcılar 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip P10 Plus‘ı seçebilirler. Tabii ki, tüm Huawei cihazlarında olduğu gibi, P10 da 256GB’a kadar depolama alanını genişletmenize olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına sahip.

Bu kötü bir şey değil, bizim Huawei Mate 9 incelememizde olduğu gibi akıllı telefonun işlemci gücünü çarpıcı olarak nitelendirdik ve P10 ile benzer bir hikayeydi: gerçekten hızlı, hatta herhangi bir noktada gecikme işareti bile yoktu Akıllı telefonumuzla vakit geçiriyoruz. Bunu, aşağıda gösterilen karşılaştırma bölümümüzde daha ayrıntılı olarak göreceğiz.

Bununla birlikte, üst seviye kablolara rağmen, Huawei, P10’un DayDream uyumlu olmadığını doğruladı; bunun nedeni hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Pek çok amiral gemisi akıllı telefonunun aksine P10’da eksik olan tek alan değil, Huawei P10 herhangi bir su direnci sunmuyor.

Bazılarına göre önemli olmayabilir, ancak iPhone 7 ve Samsung Galaxy S7 1m suya batırıldığında en az 30 dakika koruma sağlıyor. Huawei’nin buna uymaya çalışmadığı garip.

Pil ömrü, Huawei P10’un beklentileri karşılamayı başaramamış olduğu başka bir alandır. Yaklaşık 5 inçlik bir akıllı telefon için ortalama değerden daha büyük olan 3.200mAh‘lik bir bataryaya sahip olmasına rağmen, tek bir şarjla henüz tam bir günlük kullanım görmüyoruz. Örnek olarak, iki buçuk saatlik kullanımın ardından (mesajlaşma, müzik dinleme ve sosyal medyayı kontrol etme) pil yüzde 100’den yüzde 64’e düştü. Daha önceki Huawei akıllı telefonlardan daha iyiyken, yine de duvardan tamamen ayrılmadan önce gitmenin bir yolu var.

İyi haberse, Hızlı Şarj teknolojisi sayesinde Huawei P10 hızlı bir şekilde şarj eder ve 10 dakikanın biraz altında sıfırdan yüzde 30’a gider. Tam şarj işlemi biraz daha uzun sürüyor, ancak 2900mAh pil ile iPhone 7 Plus gibi hızlı şarj kabiliyetine sahip olmayanlardan belirgin bir şekilde daha hızlı.

Hızlı şarj etme teknolojisi telefonun kendisinden ziyade şarj cihazının içine yerleştirildiğinden, sadece verilen fişi değil aynı zamanda kabloyu da kullanmanız gerekir.

Huawei P10 performans ve karşılaştırma sonuçları

Performans açısından, Huawei P10’un oldukça etkileyici olduğunu düşünüyoruz. Şimdilik akıllı telefonu bir süre kullandık ve şüphe gölgesi olmadan geçen yılki Huawei P9’dan daha hızlı olduğunu ve mevcut en güçlü Huawei akıllı telefonlardan biri olabileceğini söyleyebiliriz. Her şey anında, menülerden geçerek uygulamaların değiştirilmesine ve hatta fotoğraf makinesinin açılmasına kadar, işlemcili oyunlar oynarken bile herhangi bir gecikmeyle karşı karşıya kalmadık.

Bunu istatistiklerle de görebiliriz. Akıllı telefonun CPU performansını test eden Geekbench 4‘te Huawei P10, tek çekirdekli 1926 puanı ve çok çekirdekli 5513 puanı aldı. Bu, geçen yılın P9’una kıyasla çok büyük gelişmeler gösteriyor ve P6 skoru 1726 ve 4710. Aynı zamanda OnePlus 3T, Google Pixel ve hatta LG G6‘ya benzer miktarlarda daha iyi performans gösterdi, ancak iPhone 7‘den daha iyi performans göstermedi.

Daha sonra akıllı telefonun grafik performansını test etmek için her biri farklı çözünürlük, doku, parçacık efektleri gibi dört sıraya ayrılmış olan GFXBench ölçümünü yaptık. Burada T-Rex (en düşük) ve Car Chase (en yüksek) odaklanacağız, ancak sonuçların tam bir dökümünü aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

Huawei P10, T-Rex’te 53fps, Car Chase’de 12fps elde etmeyi başardı. Huawei P9’a kıyasla iyileştirmeler sunarken P10, rakiplerinin birçoğunu yenmek için yeterince güçlü değil. OnePlus 3T, Google Pixel ve iPhone 7 hepsi amiral gemiden daha iyi.

Son olarak, akıllı telefon tarayıcılarının hızını ve performansını test etmek için görünen JetStream kıyaslamasını yaptık. Huawei P10’da varsayılan tarayıcı Google Chrome‘dur. Diğer testlerde olduğu gibi, P10 da 58.2 puana sahip diğer akıllı telefonlara kıyasla iyi performans gösterdi ancak inanılmaz bir 160.2 puanı ile iPhone 7‘ye neredeyse hiç yaklaşamadı.

Aşağıda bulunan amiral gemisi akıllı telefonlarla kıyaslandığında karşılaştırma sonuçlarımızın tam bir dökümünü görebilirsiniz:

Tabii ki, tasarım dışında, Huawei P10’un en büyük gizemi kameralar. Huawei, arkadaki çift objektifli birimin her zamankinden daha iyi performans göstereceğini iddia eden birkaç değişiklik yaptı ve selfie fotoğraf makinesinde de birkaç önemli değişiklik var.

Arka yüz kamerasıyla başlayalım. Huawei Mate 9‘unkine benzer bir kurulum, birinde 12Mp renk sensörü ve bir adet 20Mp siyah beyaz sensör var, karanlık ortamlarda daha fazla ışık yakalamasına ve daha iyi performans elde etmesine yardımcı olmalı. Daha keskin resimler için optik görüntü sabitleme ve bir f/2,2 diyafram var.

Leica markalı objektifler daha net görüntüler elde etmeye yardımcı olan Huawei P9 ile karşılaştırıldığında daha da geliştirildi. Genel fotoğrafçılık etkileyici, Huawei P10 iyi miktarda detay ve ışık yakalarken, ışık hafifçe düşüyor.

Geliştirilmiş kameranın yanında Huawei, Huawei P10 ile Portre modu tanıtıyor. Adından da anlaşılacağı üzere bu mod insanların fotoğraflarını çekerken kullanılmak üzere tasarlandı. Huawei, çift mercekli kurulum sayesinde gelişmiş yüz tanıma özelliğine sahip olduğunu ve telefonun, her zaman odaklanmış olan kapılar için bir 3B alanındaki 190 farklı yüz noktasını tanımlayabileceğini ve izleyebileceğini iddia ediyor.

Yüzünüzü izlediği, otomatik portre geliştirmelerini (0-10 arasında değişen seviyelerde, bazı Android’lerde Güzellik modu gibi çok yüksek) ve hatta en iyi sonucu elde etmek için ışığı tweaks ettiği söyleniyor. Huawei’ye göre, konturları ve yüz özelliklerini vurgularken arka planı geniş diyafram efekti ile soluyor.

Bu inanılmaz geliyor, değil mi? Öncelikle, gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündüğümüz halde, meslektaşlarımızın birkaç fotoğrafını çektikten sonra, modun fotoğraflarda olumlu etkileri olduğunu doğrulayabiliriz.

Portrait modunu kullanarak çekilen fotoğraflar mükemmel ışıklandırmaya sahip yüksek standartta ve profesyonel bir görünüme sahiptir.

Tek şikayetimiz mi var? Bokeh efekti her zaman yüzde yüz doğruluklı değildir ve geniş diyafram modundan farklı olarak, fotoğraf çekildikten sonra onu düzenleme veya kaldırmanın bir yolu yoktur.

Öndeki selfie kameranın da yükseltmesi oldu: Leica markalı, tıpkı arkadaki kameralar gibi, ancak söylenen söylentiler gibi çift objektifli bir kurulum değil. Sahip olduğu, eski Huawei telefonlarına kıyasla parlaklık miktarının iki kat arttığını iddia eden yeni bir sensör ve daha geniş bir dinamik aralığı içeriyor. Ayrıca, hareket halindeyken yüksek kalitede selfieler sunan Portre mod desteği sunuyor.

Ön yüz kamerası, bir selfie mi yoksa bir grup fotoğrafı mı çektiğinizi belirleyecek kadar akıllıdır ve açıyı buna göre ayarlayacaktır (grup için geniş açı, selfie için standart). Her iki ayar arasında geçiş yapmak için bir ekran düğmesi olmasını tercih etsek de, her zaman hemen ayarlamadığımız için gerçekten iyi çalışıyor.

Huawei P10 Yazılım

Huawei P10’daki yazılım hakkında biraz konuşalım. Diğer birçok 2017 amiral gemisi gibi P10 da Android’in en yeni sürümüyle birlikte gelir: Android 7.0, Nougat.

Ancak, Huawei’nin Emotion UI’nın en son sürümünü oluşturan EMUI 5.1’e attığı için, bu bir vanilya uygulaması değil. EMUI 5.0 ile sunulan pek çok iyileştirme, daha iyi performans için makine öğrenimi ve elden geçirilmiş bir tasarım ve birkaç yeni özellik de beraberinde getiriyor.

Akıllı telefonun parmak izi tarayıcısından bahsederken kısaca bahsedildiği gibi One Button Control hakkında konuşalım. Huawei, kamera deklanşörünü etkinleştirmek için Huawei P9 ve Mate S gibi arka yüze parmak izi tarayıcısını kullanırken ve bildirim gölgesine tek bir tuşa basarak erişim sağladığı halde bu seçenekler artık gitti (hayal kırıklığımız için çoktan).

Artık parmak izi tarayıcı cihazın ön yüzünde bulunuyor, standart home düğmesi özellikleri ve bazı özellikleri sunuyor.

Giriş ekranına dönmek için kullanmadan ziyade tarayıcı, Android kullanıcılarının tek bir düğme içinde ihtiyaç duydukları üç işlev düğmesine sahiptir. Bir adım geri gitmek için dokunun. ana ekrana gitmek isterseniz, simgeye dokunup basılı tutun. Çok görevli menüye erişmek isterseniz, soldan sağa doğru hızlıca kaydırın.

Bir ömür boyu alışkanlığı kestikçe ve Ana Sayfa’ya gitmek veya çok görevli menüyü açmak için Ana Sayfa düğmesinin soluna ve sağına erişmeyi bıraktığınızda, akıllı telefonla etkileşim kurmanın sezgisel bir yolu olduğunu göreceğiz ve diğer Android’lerde kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

Huawei, fotoğraf ve videoları çeken ve P10’da otomatik olarak düzenleyen GoPro’ya ait olan Quik ile entegrasyon da sunuyor. Galeri uygulamasına girerseniz, bir etkinlikten veya günden medyayı seçmek için seçenekler bulacaksınız, daha sonra Quik, her şeyi analiz eder ve sosyal medyada paylaşıma hazır, kısa, keskin bir videoda birlikte düzenliyor.

Huawei P10 teknik özellikleri