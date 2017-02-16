Huawei P10 Mavi, Yeşil ve Altın Renklerle Görüntülendi

Huawei‘nin yaklaşmakta olan P10 akıllı telefonunda bu renk seçenekleriyle alay etmesinden sadece birkaç gün sonra mavi, yeşil ve altın modelleri sızdırıldı. Sızdırılmış görüntüler, güvenilir ipucu paylaşımcısı Evan Blass tarafından geldi.

Huawei P10 in (left to right) blue, gold, and green. pic.twitter.com/Li1jh55Y46 — Evan Blass (@evleaks) 16 Şubat 2017

Huawei, 26 Şubat tarihli MWC basın toplantısını planladı ve Çinli şirketin etkinlikteki akıllı telefonu tanıtması bekleniyor. Son olarak Hem P10 hem de P10 Plus modelleri için şimdiye kadar birkaç sızıntı ve söylenti ile karşı karşıya kalmıştık. Şimdi ise çok az kaldı.