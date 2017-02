Huawei P10 Plus Hakkında Yeni İddialar Ortaya Çıktı

Akıllı telefon modelleri içerisinde en az iPhone 8 ve Samsung Galaxy S8 akıllı telefonları kadar merakla beklenen bir başka akıllı telefon modeli de Huawei P10 Plus olarak karşımıza çıkıyor. Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak olan yeni seri akıllı telefonun ne gibi özelliklere sahip olacağı ise her geçen gün biraz daha ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada yeni seri akıllı telefonlar hakkında geçtiğimiz günlerde yeni iddialarda gündeme gelmeye başladı.

Huawei P10 Plus Hakkında Son İddialar Neler?

MWC 2017 etkinliğinde yeni seri akıllı telefonlarını tanıtacak olan markanın en üst modeli olan Huawei P10 Plus serisi için ortaya çıkan yeni özellikler neler? Daha detaylı bakalım.

8 GB Ramli Akıllı Telefon Dönemi

Huawei P10 Plus için ortaya çıkan son haberlere göre seri 8 GB Ramli bir akıllı telefon olacak. Son dönemde giderek yaygınlaşan 8 GB Ramli akıllı telefon haberlerine böylelikle bir yenisini daha eklemiş olan markanın yeni seri akıllı telefonlarında yer vereceği 8 GB Ram miktarı iddiası kısa süre önce Apollo 2 akıllı telefonlarıyla beraber de gündeme gelmişti. Şimdi ise Huawei P10 Plus için 8 GB Ram bellek miktarının kullanılacağının iddialarının yaygınlaşması 8 GB Ram bellekli telefonların döneminin başlayacağını da gösteriyor.

512 GB Depolama Alanı

Bu kadar yüksek bir Ram bellek miktarının ortaya çıkması ile beraber Huawei P10 Plus modelinde yer alacak olan depolama birimleri konusunda da yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Bu noktada ortaya atılan iddialarda ise daha önce görülmemiş bir hafıza boyutu 512 GB gibi bir değer konuşulmaya başlandı. Hafıza kartı ihtiyacına son vereceği düşünülen 512 GB hafıza boyutunun Huawei P10 Plus serisi ile beraber gelmesi markanın rakiplerinin de geride kalmasını sağlayacak. Buna kesin gözü ile bakabiliriz.

Diğer Özellikleri Nasıldı?

Tüm bunlarla beraber son gelen iddialardan önce Huawei P10 Plus akıllı telefonları için düşünülen diğer özellikler hakkında ortaya çıkan diğer iddiaları hatırlayalım.

Her yönü ile üst segment akıllı telefonlardan biri olacak olan Huawei P10 Plus serisinin Kirin 960 serisi işlemcilere sahip olacağı bunun dışında 5.5 inç ekran boyutu ile beraber 2K çözünürlük desteği sunulacağı da daha önce telefonun ortaya çıkan teknik özellikleri arasında gösterilmişti. Tüm bu iddialar gerçekse rakiplerini geride bırakacak olan Huawei P10 Plus akıllı telefonlarının tanıtımı ve fiyatı konusunda iddialara geçelim.

Çıkış Taihi ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda net bir bilgi yok fakat Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak olan telefonun çıkışının da çok geçilmeyeceği düşünülüyor. Bununla beraber telefonun fiyatı içinde şimdiden ortaya atılan iddialara göre model 800 Euro gibi oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunulacak. Tabi bu rakamlar iPhone 8 telefonları için daha düşük bir seviyede kalıyor. Yani fiyat konusunda da marka rekabet edebilecek bir düzeyde gözüküyor. Tüm bunları tanıtımla beraber göreceğiz.