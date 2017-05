Huawei P10 Plus inceleme

Yeni Huawei P10 Plus‘a derinlemesine baktığımızda mükemmel bir telefon olduğunu gösteriyor ancak küçük modeli olan P10 ile ne gibi farkları var? rakiplerine göre hangi özellikler ile öne çıkıyor?. Nedenini tam incelememizde öğrenin.

Huawei, MWC’nin başlıca ilgi çekici ürünlerinden biriydi ve 2017 için yeni amiral gemisi P10 telefonları, yeni telefon için iyi bir seçenekler. Bir kez daha telefonlar çift Leica kameralar sunuyor ancak normal modele kıyasla P10 Plus‘ın sadece bir avuç sebebi var ve LG, Samsung ve Honor gibi zorlu bir rekabet var. İşte tam derlememiz. Ayrıca bkz: 2017’in en iyi akıllı telefonları.

Huawei P10 Plus Fiyatı

Huawei P10 Plus çıkış tarihi 31 Mart’tan sonra tüm Türkiye’deki telefon satıcılarından temin edebiliyorsunuz. Bu, Çin şirketi ve akıllı telefon pazarını fethetme misyonu için büyük bir kazanç. Huawei P10 incelememizi okuyun.

Her zamanki gibi sözleşme fiyatları değişiyor ancak bazı GSM operatörleri aylık 100 TL gibi rakamlarla telefonu taahhütlü olarak satışa sunuyor. Piyasaya sürülmesi ve rakipleriyle karşılaştırılması açısından ürün fiyatıyla daha fazla ilgileniyoruz. Peki Huawei P10 Plus‘a sahip olman için ne kadar ödeyeceksin ?

Karşılaştırma için iPhone 7 Plus 4.450 TL (32 GB), LG G6 3.100 TL (32 GB) ve Samsung Galaxy S8 Plus 4.500 TL (64 GB) seviyesinde.

Huawei P10 Plus‘ın oldukça pahalı olduğunu düşünürsek, normal Huawei P10‘un oldukça benzer ve 3.000 TL’ye mal olduğu akılda tutmanız gerekiyor. Honor 8 Pro’nun büyük ölçüde aynı telefon ve 550 EURO gibi bir fiyata sahip olacağını da unutmayın.

Huawei P10 Plus‘ın fiyatı ise yaklaşık 3.100 TL ve 128 GB/6 GB Ram kapasitede olduğunu bilin. Ayrıca bkz: Huawei P10 inceleme

Huawei P10 Plus Tasarım

Ekran boyutunun 0.4 inçlik bir sıçramaya rağmen, P10 Plus, normal P10‘dan daha büyük boyutta değildir. Hâlâ 7 mm kalınlığında, sadece birkaç milimetre daha geniş ve daha uzun ve yalnızca 20 gr daha ağır (165 gram). Genel olarak, bu, öne monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı olan 5.5 inç bir telefon için oldukça etkileyici. P9 Plus‘a çok benzer bir boyut ve ağırlık.

Hem P10 hem de P10 Plus’ın aynı tasarıma sahip olması muhteşem, arzulanan akıllı telefonlardır. Akıllı telefon tasarımı söz konusu olduğunda yeni bir şey yapmak zordur ve P10 Plus, bize iPhone 7, HTC One A9 ve OnePlus 3T‘yi de içeren çeşitli diğer akıllı telefonları hatırlatıyor.

Telefon, P9’a benzer bir yapıya sahip ancak pürüzsüz ve daha yuvarlak bir şekle sahip. Hafifçe kaygan olmasına rağmen, elinde daha iyi hissettiriyor. Hemen hemen tamamen alüminyum olan gövde, yalnızca fotoğrafta flaş olarak bulunan küçük bir cam bölümü ile kesiliyor.

Tasarımdaki en önemli değişikliklerden biri, parmak izi algılayıcıyı sırttan ziyade cepheye koymaktır. Bunu daha sonra daha fazla konuşacağız.

Neredeyse her rakibe su geçirmezlik kazandırmaya rağmen, P10 Plus sudan zarar görme korkusu olmadan özgürce kullanılamaz. Bu sizin için öncelik taşıyorsa, başka bir yere bakmanız gerekecek çünkü sadece sıçramaya dayanıklı düz olan IPX3 derecelendirmesi var. Normal P10’da bu derecelendirme dahi yok.

Huawei, P10’un MWC’deki duyurusunu renk konusunda konuşarak geçirdi. P10 Plus için sekiz farklı seçenek vardır:

• Grafit Siyah

• Göz kamaştırıcı mavi

• Yeşillikler

• Göz kamaştırıcı Altın

• Gül Altın

• Beyaz Seramik

• Mistik Gümüş

• Prestij Altın

Birçok kişi eski favorimiz olan mavi ve yeşil seçeneklerle ilgileniyor ancak hangi perakendecilerin ve ağların bunlara sahip olacağı belli değil. Şu ana kadar, mevcut siyah, altın ve gümüş seçenekleri var.

Huawei P10 Plus özellikleri ve donanım

Huawei, burada bulunan donanıma gelince tekneyi dışarı atmamış olabilir, ancak P10 Plus hala sağlam ve çekici bir teknik özelliktedir.

Ekran

Beklediğiniz gibi, P10 Plus, 5.1 inç yerine 5.5 inç boyuta sahip ve normal modele kıyasla daha geniş bir ekran sunuyor. Gerçekten de küçücük çerçevelerden dolayı büyük olan 6.2 inç Galaxy S8 Plus ile kıyaslanabilir.

P10 Plus, ekranda fantezi yuvarlak köşeler veya kenarlardaki kavisli alanları içermez. Bununla birlikte, Full HD yerine P10 – Quad HD‘den daha yüksek bir çözünürlük sunuyor, bu nedenle piksel yoğunluğu 540 ppi’de daha iyi bir seviye.

LG G6 ve Samsung Galaxy S8 gibi yeni rakipleri ile P10 Plus‘ın ekranda yuvarlak köşeler veya eğri kenarları bulunmadığını belirtmek gerekir.

Ekran yeterince iyi olsa da, tamamen etkilenmedik. LCD teknolojisini AMOLED ile telefonlarla karşılaştırdığınızda, beyazın çizilmeye ne kadar benzemediğini ve görüş açılarında iyi olmadığını fark edebilirsiniz.

Hiçbir oleofobik kaplamanın olmaması, ekranın izler ve lekeler için mıknatıs olduğu anlamına geliyor.

İşlemci

Burada yeni işlemci yok ancak Huawei Mate 9‘da bulunan Kirin 960, bir canavarın parçası. Bu, bir Mali-G71 GPU‘su tarafından desteklenen 2.4 ve 1.8GHz (her bir dört çekirdeği olan) 8 çekirdekli işlemcisidir.

Telefon şimşek hızında ve kesinlikle etkileyici P9 Plus’da bir gelişme. Aşağıdaki göstergelerden de anlaşılabileceği gibi P10 Plus, şimdiye kadarki en iyi sonuçlardan bazılarına sahipti – kısmen çok miktarda RAM sayesinde (aşağıya bakın). Ekran çözünürlüğünün alt çerçevelerin arkasındaki nedenden kaynaklandığını unutmayın.

Hafıza ve depolama

P10 Plus’ı bu kadar hızlı tutmaktan vazgeçilmez şeylerden biri 128GB‘lık depolama alanıyla eşleştirilen güçlü 6GB RAM’idir. Ayrıca, 256GB‘a kadar daha fazla bellek eklemek için bir Micro-SD kart yuvası bulunmaktadır.

LG G6 ve Galaxy S8 gibi telefonlar bile 6GB RAM’e sahip değil; bu etkileyicidir ve OnePlus 3T ve Honor 8 Pro gibi cihazlarla çok sınırlı bir kulübe katılır.

4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip başka bir P10 Plus modeli var. Ancak bildiğimiz kadarıyla bazı kısıtlı pazarlar için satışa çıkacak.

Bağlantı

P10 Plus, 11ac çift bandlı Wi-Fi, NFC, GPS ve geri dönüşümlü USB-C bağlantı noktası dahil olmak üzere bu alanda bazı iyi özelliklere sahiptir. Büyük bir farklılık yaratmaz, ancak yeni 5.0 yerine Bluetooth 4.2‘e sahiptir.

Görmekten şaşırdığımız bir özellik ise, kızılötesi bağlantı noktası, telefonun evinizdeki TV gibi çeşitli cihazlar için uzaktan kumanda olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Diğer üreticiler yavaş yavaş amiral gemisi cihazlarından çıkardıkları için biraz şaşırdık.

Bu özellik normal P10’da yok, bu nedenle Plus modelini seçmek için potansiyel bir sebep.

Parmak izi tarayıcısı

Huawei, parmak izi tarayıcıyı arkadan telefonun önüne taşımaya karar verdi. Ekranın altındaki ilave çerçeve sayesinde rakiplerin çoğu bunun tersi. P10 Plus’ın parmak izi ve home tuşu, yuvarlak ve batık bir şekle sahip OnePlus 3T’ye çok benziyor.

Önce güç düğmesine basmadan telefonun kilidini açmak için bunu kullanabilirsiniz ve baskınızın sağ kısmını sensöre yerleştirirseniz inanılmaz derecede hızlıdır. İlk denemede zamanının büyük çoğunluğunda çalıştığını gördük.

Başka bir değişiklik sensör artık bildirim çubuğunu aşağı çekme gibi hareketlerle kullanılamaz olmasıdır. Bu, önceki telefonlarda çok iyi çalışıyordu.

Şimdi, Huawei, ekranda gezinme düğmeleri bulunmaması ve birden fazla şey için parmak izi sensörü kullanması anlamına gelen bir Düğme Kontrolü sunuyor. Bir dokunuş geri dönüyor, uzunca bir basın sizi ana ekrana götürüyor ve her iki taraftan içeri sallayarak son uygulamaları açıyor.

Buna alışmak biraz zaman alıyor ancak sistemle baş edemiyorsanız ekran üzeri gezinme düğmelerini değiştirebilirsiniz.

Kameralar

İlk bakışta, P10 Plus, daha küçük P10 ile aynı çift kamera ayarına sahip ancak bu durum pek doğru değil. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve çift tonlu flaş gibi özelliklere sahip, aynı 20 ve 12Mp tek renkli ve renk sensörlerine sahip ancak objektifler farklı.

P10’da Leica’nın Summarit lensleri bulunurken, P10 Plus, yüksek sınıf Summilux‘u kullanıyor. Buradaki temel fark şudur: diyafram f/2.2 ile karşılaştırıldığında f/1.8 ama Huawei de çekim köşelerinde daha iyi keskinlik gibi başka avantajlar vaat ediyor.

Genel olarak sensörlerin birleşimi 2x’e kadar kayıpsız zum, yüksek kaliteli bokeh efektleri ve harika siyah-beyaz görüntüler anlamına geldiğinden, çift kamera kurulumundan çok etkilendik.

Ayrıca bkz: En iyi kameraya sahip telefonlar 2017

Genel koşullarda, iki telefon etkileyici sonuçlarla eşit derecede iyi çekim yapıyor ve P10 Plus üzerindeki bu geniş diyafram, kameranın daha koyu koşullarda daha düşük ISO değerlerinde çekileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte, bu düşük ışıktaki sonuçların tutarsız olması nedeniyle her zaman daha iyi sonuçlar anlamına gelmez.

Sonuç olarak, kamera P10 Plus‘ı satın almak için normal sürüme göre ayıran bir alan değil. Kameraların kötü olduğunu söylemiyoruz, tam tersi.

Ön taraftaki f/1.9 diyafram açıklığı ile aynı 8Mp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca Leica markalı ve makul selfieler çekebilirsiniz. Bir kişiyi veya bir grubun resimlerini çekip çekmediğinizi otomatik olarak algılayabilir ve gerekirse geniş açı ayarlarsınız.

Pil ömrü

Her zamanki gibi bir Plus modeli ile P10 Plus, normal modelden daha büyük bir pile sahiptir. 3750mAh‘de makul miktarda 3200mAh‘den daha fazla kapasite var. Bu, Pixel XL (3450mAh) ve LG G6 (3300mAh) gibi diğer 5.5 inç telefonlarla karşılaştırıldığında makul bir avantaj.

Ne yazık ki pil kapasitesi iki günlük bir pil ömrü kadar heyecan verici bir şey ifade etmiyor ancak yoğun kullanımda olan bir gün geçirecek ve bu da bir sürü telefonun hala yönetemeyeceği bir şey.

Utanç verici bir kablosuz şarj olmamasına karşın verilen hızlı şarj cihazı sizi USB-C bağlantı noktası üzerinden dolduracaktır. 15 dakika içinde yüzde 25 şarj elde edebildik ve P10 Plus’ı yüzde 100’e çıkarmak yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Bekleme süresi muhtemelen Huawei’nin yazılımından ötürü rakipler kadar iyi görünmüyor ancak muhtemelen bir gecede ödeme yapacağınızdan sizin için bu küçük bir konudur. Çoğu modern akıllı telefonda olduğu gibi P10 Plus da kullanabileceğiniz güç ve ultra güç tasarrufu modlarına sahiptir.

Gücün korunmasına yardımcı olmak için ayarların Smart Assistance (Akıllı Yardım) bölümünde de zamanlama ve kapatma zamanlamaları yapabilirsiniz.

P10 Plus’ın Android 7.0 Nougat‘nın en son sürümüyle birlikte gelmesi sürpriz değil. Huawei’nin arayüzü EMUI 5.1‘in temelini oluşturuyor.

EMUI’yi büyük hata olarak görürdük ve bir Huawei telefonu almamanız için iyi bir nedendi fakat işler değişti. Daha önce Huawei’nin iş yapma biçimine zorlandığınız yerde artık daha fazla kullanıcı denetimi var.

Bu, parmak izi tarayıcı bölümünde bahsettiğimiz Tek Tuş Kontrolü yerine bir ekran gezinti düğmesi ve bir uygulama çizmek isteyip istemediğiniz gibi diğer öğeleri seçmeyi içerir.

Genel olarak arayüz daha temiz, daha basit ve daha hoş bir deneyim sunuyor.

Trip Advisor, Todoist ve Booking.com gibi daha önceden göremediğimiz önceden kurulmuş bazı uygulamalar olsa da, kusursuz değil. Hem Facebook‘u hem de Twitter‘ı edineceksiniz ki ikisi de ilk yüklediğinizde güncellenmelidir. Neyse ki, bunları istemiyorsan, bunlardan herhangi birisini kaldırabilirsiniz.