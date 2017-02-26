Huawei P10 Plus Tanıtımı Gerçekleşti! Tüm Özellikleri Ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyası için en önemli etkinliklerden biri olan MWC 2017 etkinliğine artık sadece sayılı saatler kaldı. Yeni seri akıllı telefonların bir bir ortaya çıkmaya başladığı etkinliklerde en çok dikkat çeken marka olan Huawei markasının yeni amiral gemisi modelleri ise sonunda tanıtıldı. Henüz yeni sonuçlanan Huawei P10 Plus tanıtımı ile beraber telefonun tüm özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

Huawei P10 Plus Serisi İçin Tüm Özellikler

Öncelikle Huawei P10 modeli öne çıkan akıllı telefon serinin aynı tanıtımda Huawei P10 Plus serisi de tanıtıldı. Bakalım Huawei P10 Plus özellikleri neler?

Huawei P10 Plus Tasarımı

Tasarım konusunda Huawei P10 Plus modelinin ilk dikkat çeken özelliğinin biraz daha dairesel yumuşatılmış hatlar olduğunu belirtelim. P10 serisi ile beraber aynı tasarıma sahip olan modelin arka kısmında sadece üst kısımda çift kamera yer alıyor.

Yine bir parmak izi sensöründen bahsedemediğimizi de belirtelim. Yine telefonun ön kısmında SmartTouch sistemine yer verilmiş durumda. Yani parmak izi okuyucuları ön cam yüzeye entegre edilmiş. Tasarım konusunda yine dikkat çeken bir detayın incelik olduğunu belirtelim. İncelik konusunda P10 modelinde olduğu gibi 6.98 mm değeri karşımıza çıkıyor.

Renk Seçenekleri: Yeşil, Mavi, beyaz, siyah ve pembe

Gövde malzemesi: Yekpare metal kasa

Huawei P10 Plus Ekran Özellikleri

Tasarımdan hemen sonra ekran özelliklerine geçiş yapalım. Ekran özellikleri konusunda bu seride 5.5 inç seçimi yapılmış. P10 modelinde Full HD çözünürlük değeri sunulurken bu seride ise 2560 X 1440 çözünürlük değeri karşımıza çıkıyor. ekran teknolojisi konusunda ise yine IPS NEO LCD panel karşımıza çıkmakta. Parlaklık değeri olarak 400 nitin üzerine çıkılması ile büyük oranda başarı elde eden modelin Gorilla Glass 5 camlarını da unutmayalım.

Ekran Boyutu: 5.5 İnç ekran

Ekran Çözünürlüğü: 2560 X 1440

Ekran teknolojisi: IPS NEO LCD

Ekran Dayanıklılığı: Gorilla Glass 5

Huawei P10 Plus Teknik Özellikleri

Geçelim tanıtıma damga vuran bir başka nokta olan teknik özelliklere. Teknik özellikler konusunda yeni seri yine Kirin 960 işlemcileri ile beraber gelmekte. Huawei P10 Plus içerisinde yer alan Kirin 960 serisi 2.4 GHz hızında çalışan 4’lü bir küme ve yine 1.8 GHz hızında çalışan 4’lü Cortex A53 serisi dikkat çekiyor.

Grafik birimi olarak ise karşımıza Mali-G71 MP8 grafik birimlerine yer verilmiş. Toplamda 6 GB Ram bellek miktarı ile beraber gelen akıllı telefonun depolama birimi ise 128 GB seviyesinde karşımıza çıkmış durumda.

İşlemci: Kirin 960

RAM Bellek Miktarı: 6 GB Ram /128 GB depolama, 4 GB Ram/ 64 GB depolama

Grafik Birimi: Mali-G71 MP8

Huawei P10 Plus Kameraları Ve Pilleri

Huawei P10 Plus kamera konusunda alışkanlıklarından da vazgeçmiş olan bir model değil. Arka kısımda Leica işbirliği ile oluşturulan çift kamera sistemi yer alıyor. 20 MP ve 12 MP iki arka kamera tıpkı P10 serisinde olduğunda gibi hem siyah beyaz fotoğraf hem de renkli fotoğraf çekme özelliğine sahip. Lazer odaklama, OIS modları gibi birçok modları da bulunan telefon çift LED gibi daha birçok ayrıcalığı da bulunmakta.

Tüm bu özellikleri ile beraber ön kamera kısmında ise 8 MP değeri sunulduğunu da ekleyelim. Kamera özellikleri konusunda dikkat çeken seri içerisinde yer alan bir diğer ayrıcalık ise telefonun pilleri. 3750 mAh değerinde pil kapasitesi olan akıllı telefonun hem hızlı şarj hem de yüksek pil kapasitesi de büyük bir artık olarak dikkat çekiyor.

Kamera: 20 MP arka kamera, 12 MP ikinci arka kamera, 8 MP ön kamera

Video Kayıt çözünürlüğü: 4K

Pil Kapasitesi: 3750 mAh

İşletim Sistemi

İşletim sistemi olarak yeni modelde Android Nougat serisi öne çıkıyor. Geliştirilmiş olan Home tuşu ile beraber tam kullanım imkanı sunacak yeni Huawei P10 Plus işletim sistemi ayrıcalıklarının yanı sıra modelin içerisinde ayrıca EMUI 5.1 arayüzüde öne çıkmakta.

Huawei P10 Plus Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda yapılan tanıtımla beraber net tarihlerde ortaya çıktı. 64 GB depolama alanı olan modelin 699 Euro gibi bir fiyatlar Mart ayında, 128 GB depolama alanlı olan modelin ise 799 Euro gibi bir rakamla yine Mart içinde satışa çıkacak.