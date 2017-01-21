Huawei P10 Sızıntı Görselleri Gelmeye Devam Ediyor

Huawei muhtemelen P10‘u 26 Şubat’ta Barselona’daki MWC basın toplantısında duyuracak. Böylece, o tarihe yaklaştığımız için bu cihazla ilgili sızıntılar gittikçe artmaktadır.

Huawei‘nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunu tasvir eden üç yeni görüntü Çin’de görülüyor. Önlerinde bir parmak izi tarayıcısına sahip bir akıllı telefonu gösteriyorlar; bu da, bu algılayıcının yerleştirilmesi, geçmişteki söylentilerde büyük tartışmalara neden olduğundan önemlidir.

Şimdiye kadar hem ön tarafta (aşağıdadır) hem de arka tarafta gördük. Bu nedenle, P10’un parmak izi tarayıcısının arkada olacağı gelişimindeki bu geç aşamada bile emin olmak oldukça zor.

Her neyse, yukarıdaki sızdırılmış görüntülerden P10‘un çift eğimli bir dokunmatik ekran, en az kenar çerçevesi ve çiftli arka kamera düzenlemesi geleceklerini de düşünüyoruz. Geçen sene P9 ve Mate 9‘da olduğu gibi bu da bir kez daha Leica marka taşıyor. Çift LED flaş ve lazer otofokus penceresi de arkada ve resimdeki telefon burada VIC-AL00 ve TD-LTE model numaralarına sahip.

Bu muhtemelen China Mobile için üretilecek bir model. P10, Mart ayında veya Nisan ayında piyasaya çıkacak ve Kirin 960 yonga seti 6GB RAM ile desteklenecek.