Huawei P10 Tanıtıldı. İşte Tüm Özellikler ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasına en hızlı giriş yapan markalardan biri olan Huawei, uzun süredir beklenen yeni seri amiral gemisi akıllı telefonlarını sonunda tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonların tüm özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Öncelikle Huawei P10 serisinin özellikleri ile başlayalım.

Huawei P10 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Apple’ın rakibi olarak gösterilen Huawei P10 serisinin ne gibi özelliklere sahip olduğu ve yeniliklerinin neler olacağı merak konusu. Bakalım yeni telefonun tanıtımı sonrasında ortaya çıkan tüm detayları nasıl?

Huawei P10 Tasarım Detayları

Yeni amiral gemisi modeli Huawei P10 serisinde çok kapsamlı tasarım değişiklikleri yer alıyor. İlk olarak modelin parmak izi sensörlerine veda ettiğini belirtelim. Arka kısımda yer alan parmak izi sensörleri tamamen kaldırılmış durumda. Buna karşın iPhone 8 modeli için konuşulan ön ekranda cam altına entegre edilmiş olan yeni bir parmak izi teknolojisi geldi. Smart Touch adı verilen bu teknoloji ile beraber cama entegre olan yeni bir parmak izi teknolojisi karşımıza çıkıyor.

Bunun dışında tasarımda dikkat çeken bir başka nokta ise çok daha dayanıklı kasa. Zira modelin artık çizilmelere karşı korumalı olduğu ve iz bırakmayacağını da ekleyelim. Bunun dışında iincelik konusunda ise Huawei P10 sadece 6.9 mm olduğunu da ekleyelim.Ayrıca dayanıklılık konusunda son olarak dikkat edeceğimiz konu Gorilla Glass 5 camları. Kısacası şu an için telefonun eski serilere göre çok daha başarılı olduğunu belirtelim. Yeni detayları tanıtıma göre güncellemeye devam edeceğiz.

Renk Seçenekleri: Rose Gold, Greenery, Mystic Silver, Dazzling Blue, Graphite Black, Dazzling Gold

Boyutları: 145.3 mm x 69.3 mm x 6.99 mm

Ekran Boyutu: 5.1 inç

Huawei P10 Teknik Özellikleri

Öncelikle biraz teknik özelliklerden bahsedelim Huawei P10 serisinde Çinli teknoloji devi Kirin 960 serisi işlemcileri kullanmış durumda. Kendi ürettiği işlemcilerle dikkat çeken markanın işlemcilerinin çalışma frekansı ise 2.4 GHz olarak karşımıza çıkmış durumda. Bu ek olarak 8 çekirdeklii işlemcinin bir diğer 4’lü kümesinde ise 1.8 GHz Cortex A53 kullanılmış durumda.

Performans değerleri oldukça yüksek olan akıllı telefonun işlemcilerine ek olarak içlerinde 4 GB RAM miktarına yer verildiği ve grafik birimi olarak ise Mali-G71 CPU kullanımı yapıldığını belirtelim. Toplamda dahili depolama birimi olarak 64 GB seçimi yapan telefonun teknik özellikleri epey bir tatmin edici.

İşlemci: Kirin 960 8 çekirdek

RAM Bellek: 4 GB RAM

Depolama Alanı: 64 GB yükseltilebilir 256 GB

Huawei P10 Ekran Özellikleri

Ekran konusunda 5.1 inç seçimi yapan modelin toplam ekran çözünürlüğü ise Full HD yani 1920 X 1080 olarak açıklandı. Ekran teknolojisi olarak çok daha gelişmiş IPS NEO LC ekran sistemi kullanılmış durumda. Ayrıca Gorilla Glass 5 camları ile desteklenen ekranların piksel yoğunluğu ise 432 PPI değerinde. Ekran gözde oranı ise %71.2 miktarında.

Ekran Boyutu: 5.1 inç

Çözünürlük: Full HD

Ekran Teknolojisi: IPS NEO LCD

Huawei P10 Kamera Özellikleri

Kamera özellikleri noktasında modelin öncelike arka kamera sisteminden biraz bahsetmek gerekiyor. Yine Çift kamera tercihinde bulunan akıllı telefon devi arka kameranın birinde 20 MP değeri sunulmakta. İkinci kamerada ise 12 MP değeri karşımıza çıkmakta. Her iki kameranın da diyafram değeri f/2.2 değerinde oldukça iyi bir değer. Bununla beraber 20 MP kameranın markanın uzun süredir kullandığı teknolojilerden biri olan monochrome özelliğine sahip olacağını, ikinci kameranın ise standart renkli kamera olacağını da eklemek gerekiyor.

Summarit lens özelliğini yine barındıran Huawei P10 akıllı telefonun kamera özellikleri ile ilgili lazer odaklama, yavaş çekim gibi daha birçok mod yer almakta. Bu özellikleri ayrıca ele alacağız. Ön kamerada ise HDR modu bulunan 8 MP değerinde kameraya yer verilmiş durumda. Bu kameranın diyafram açıklığı ise f/1.9 değerinde. Yüz tanıma ve otomatişk odaklama özelliklerini unutmayalım.

Kamera: 20 MP + 12 MP arka kamerası diyafram açıklığı bulunmakta. Ön kamerada ise 8 MP f/1.9 değerine yer verilmiş.

Kamera Çekim Çözünürlüğü: 4K

Huawei P10 İşletim Sistemi

İşletim sistemi konusunda yeni amiral gemisi modeli Huawei P10 içerisinde Android Nougat yüklü gelmekte. Yeni tüm işletim sistemi özellikleri kullanabilen akıllı telefonun bunun dışında özelleştirilmiş arayüzü olarak EMUI 5.1 gelmekte. Son olarak işletim sistemi konusunda şunu da ekleyelim yeni teknoloji olarak karşımıza çıkan yeni parmak izi sisteminde artık bu alanda Android menüleri arasında da geçişler yapılabiileceği de belirtiliyor. Yani telefon özellikleri ve menüleri de artık bu alandan yönetilebilecek. Ayrıca yeni işletim sistemi güncellemeleri de gelecek.

Huawei P10 Telefonun Bataryası Ve İnternet

Kirin 960 işlemcisine en olarak 4 köşesinde 4 farklı anten kullanılan telefonun yeni LTE teknolojisi ile beraber 600 MB değerine kadar çıktığı belirtelim. Bunun dışında batarya konusunda ise 3200 mAh değerinin sunulduğunda ekleyelim. Bu değerlere göre pilin kapasitesiinin çok iyi olduğunu da belirtelim.

Huawei P10 Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Yeni amiral gemisi modelinin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda da tanıtım sırasında yapılan açıklamalara göre Huawei P10 modelinin Mart ayı içerisinde kesin olarak satışa çıkacağı belirtildi. Bununla beraber telefonun satışa çıkacağı fiyatında versiyonlara göre değişmekle beraber 649 dolar olduğu açıklandı.