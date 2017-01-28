Huawei P10 Tüm Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasının aranan markalarından biri olan Huawei tıpkı diğer akıllı telefon devlerinde olduğu gibi yeni amiral gemisi modelleri üzerinde de çalışmalara başladı. Kısa süre önce ilk iddiaları belli olan Huawei P10 akıllı telefonları için markanın ise beklenenden çok daha kapsamlı bir çalışma yaptığı da ortaya çıktı. Öyle ki yeni seri için yeni iddialar gündemde.

Huawei P10 Hakkında Yeni İddialar Geliyor

Son olarak Huawei P9 serileri ile adını duyuran markanın rakiplerine üstünlük sağlamak için bu kez ekstra özellikler sunacağı da iddialar arasında. Peki Huawei P10 için beklenen özellikler neler? Yeni açıklanan iddialar neler oldu?

Cam Tasarım Geliyor

Huawei P10 serisinin ilk olarak tasarımı konusunda yeni detaylar olduğu konuşuluyor. Tasarım konusunda marka hakkında ortaya atılan iddialara göre serinin genel olarak cam bir yapıya sahip olacağı düşünülüyor. Ön ekranı tamamen cam olacağı düşünülen akıllı telefonun bunun dışında geri kalan tüm gövdesinin de cam dışında paslanmaz çelik olacağı iddiaları var.

Muhtemelen 5.5 inç ekran boyutu ile beraber gelecek olan serinin bu ekran boyutu ile kavisli ekran sunacağının da düşünülmesi cam modellerin daha çok öne çıkacağını da göstermekte. Fakat hem cam tasarım hem de çelik gövdenin telefona katacağı artılar şimdiden konuşulmaya başlandı.

Bu özelliklerle beraber tasarım konusunda Huawei P10 serisinin iPhone 8 ve Samsung Galaxy S8 serisini geride bırakabileceği düşüncesi bile ortaya çıkmaya başladı. Tabi bunun için önce net tanıtımla beraber net tasarımı da görmek gerekiyor.

Teknik Özellikler Hakkında Yeni Bilgiler

Şimdiye kadar ortaya atılan tüm iddialara bakacak olursak Huawei P10 serisi sadece tasarım açısından ilgi çeken bir model olmayacak. Marka bunun dışında teknik özellikler konusunda da bir hayli beğeni toplayacak bir sistem üzerinde çalışmalarını sürdürmekte. Özellikle yeni seride yer verilecek olan teknik yeniliklerinde telefonu epey bir üst sıralara taşıması bekleniyor.

İlk olarak performans konusunda rakiplerini geride bırakan Kirin 960 serisi işlemcilere sahip olacağı açıklanan modelin toplamda 8 çekirdekli bir model ile beraber gelmesi bekleniyor. 4 çekirdeği Cortex- A53 serisi 4 çekirdeği de Cortex A73 serisi olacak olan işlemcilerin 2.53 GHz saat hızında olması ise telefonun performans konusunda rakipsiz olacağını göstermekte. Tabi yine de telefonun en azından tanıtımı ve testlerinin sonuçlarını beklemekte yara olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Huawei P10 serisi için ortaya atılan teknik özellik iddiaları da bununla sınırlı değil elbette. Bunun dışında seride 6 GB Ram miktarının kullanılacağı iddiası da var ki bu miktar Samsung amiral gemisinde de yer alacak olan Ram miktarı olarak bilinmekte. Yani haliyle Ram bellek konusunda da beklenenin üstünde bir performans değeri sunulması bekleniyor. Grafik birimi olarak da ARM Mali-G71 serisi ile yine üst düzey bir performans sunulacağı da düşünülmekte. Sadece bu iddialara bile bakacak olursak Huawei P10 modeli gerçekten en iddialı telefonlardan biri olacak.

Ekran Özellikleri İçin İlk İddialar

Teknik ve tasarım açısından yeni iddialara göre Huawei P10 mükemmele yakın bir telefon olacak. Tasarım ve teknik açıdan iddialara bakacak olursak bu kadar başarılı bir modelin ekran özellikleri olarak ne kadar sağlam bir sistem ortaya koyacağı ise merak konusu olmuştu. Bu konuda da ilk iddialar gelmeye başladı.

Bu noktada da ilk iddialara göre seri 5.5” inç AMOLED bir ekrana sahip olacak. Çözünürlük değeri içinde yine son dönemin en yüksek teknolojisi olan 2K çözünürlüklü ekranlar kullanılacağı da belirtiliyor. Bu değerler ile beraber Huawei P10 ekran konusunda da iyi modellerden biri olacak gibi.

İşletim Sistemi İddiaları

İşletim sistemi konusunda Huawei P10 serisinde yer alacağı düşünülen işletim sisteminin de Android Nougat işletim sistemi olması bekleniyor. Ayrıca telefonun bundan sonraki Android güncellemelerini de alacağına kesin gözü ile bakılmakta. Tabi henüz bu konuda da bir açıklama bulunmuyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tüm bu üstün özellikleri ile beraber geleceği iddia edilen Huawei P10 için çıkış tarihi ve fiyat konusunda da iddialar var. Çıkış tarihi için MWC 2017 fuarında yapılacak tanıtımdan sonra net bir tarih verileceği fakat telefonun çıkışının çok gecikmeyeceği de düşünülüyor. Bunun dışında telefonun fiyatı konusunda da yine tanıtım tarihinden sonra açıklama yapılacağı düşünülüyor. Fakat pek bir düşük fiyat beklenmediğini de belirtelim.