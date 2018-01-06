Huawei, Android Oreo‘yu eski amiral gemilerine mümkün olduğunca çabuk getirmeye çalışıyor. Mate 9 ve Mate 9 Pro güncellemeyi alan son Huawei cihazları oldular. Bu nedenle Çin devi portföyündeki diğer akıllı telefonlara odaklanmaya başladı.

Android 8.0 Oreo‘ya güncellenecek sonraki Huawei telefonların şirketin geçen yıl amiral gemileri olan P10 ve P10 Plus olduğu görülüyor. Huawei güncellemeyi hem P10 hem de P10 Plus’a getirecek olan Android 8.0 Oreo Beta test programıyla başlatıyor.

Beta programı Huawei P10 ve P10 Plus ünitelerini şu yazılım sürümleriyle hedefliyor: VTR-L09C432B180, VTR-L29C432B180, VKY-L09C432B181 ve VKY-L29C432B181.

Her şey düzgün giderse P10 ve P10 Plus beklenen Android 8.0 Oreo sürümünü Şubat ayının sonuna doğru resmen almaya başlayabilir. Beta programı şu an Romanya‘daki cihazlarda deneniyor. Sırayla diğer ülkeler de Beta programına dahil edileceklerdir.