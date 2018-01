Huawei P10 ve P10 Plus Karşılaştırma

Huawei şirketin iki amiral gemisi akıllı telefonu olan Huawei P10 ve Huawei P10 Plus‘ı duyurmak için MWC 2017‘de sahneye çıkmıştı. İlginç renkler, geliştirilmiş bir kamera kurulumu ve elden geçirilmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Huawei‘nin P10 serisi etkileyici görünmüştü. Ama hangisi daha iyi?

Tasarım ve Dizayn

Tasarım bakımından hem Huawei P10 hem de P10 Plus, Huawei’nin P-serisi tasarım tarzını anımsatıyor. Ancak zarif ve üst düzey görünümü iyileştirmeye yardımcı olan birkaç önemli değişiklik var. Huawei‘nin P10 ve P10 Plus modelleri bir takım yeni değişiklikler olmasına rağmen, diğer Huawei akıllı telefonları gibi metal bir cisim gibi görünüyor. Huawei‘nin parmak izlerine ve lekelerine karşı dayanıklı yeni bir kaplaması da bu modellerde görünüyor. Aynı zamanda daha fazla kavrama sağlayan bir kaplama diyebiliriz. Ayrıca tüm seçenekler her ülkede olmayacak olsa da; toplam 8 renk seçeneği mevcut. En popüler renk seçenekleri P10 ve P10 Plus‘a özel olan: Göz kamaştıran Mavi ve Yeşillik adındaki renkler. Göz Kamaştırıcı terimi arka kapaktaki kaplama malzemesine deniyor. Mavi ve Altın renk seçeneklerinde bu terim kullanılmış. Sebebi ise arka kapağın kaplaması.

P10 Plus boyutlar ve ağırlık bakımından 153.5 x 74.2 x 6.98 mm ve 165 g ölçüldü. P10‘dan daha kalın olmasa da daha büyük ve ağır. Her ne kadar iki akıllı telefon da ağır dursa da, Huawei P10 Plus aslında Apple iPhone 7 Plus‘tan daha hafiftir. Daha ince, daha kısa ve 5.5 inç ekranı seven kullanıcılar için daha rahat bir deneyim sunar.

P10 ve P10 Plus‘ları 2016 amiral gemileri ile karşılaştırırken belirgin bir fark daha var: parmak izi tarayıcı konumu. Daha önce cihazın arka tarafındayken cihazın önündeki ekranın altına alınmış. Huawei, P10 ve P10 Plus‘daki parmak izi tarayıcıyı, farklı hareketleri ile “çoklu görev menü düğmesi” olarak kullanmak üzere bir araya getirdi.

Teknik Özellikler

İki Huawei amiral gemisinin özelliklerine baktığımızda aralarındaki farklar daha belirgin hale geliyor. İlk olarak ekranları tartışalım. P10 Plus 2560 x 1440 ölçülerinde daha yüksek bir çözünürlük ile 5.5 inç büyüklüğünde WQHD IPS ekrana sahipken, Huawei P10‘da 5.1inç Full HD IPS ekran bulunuyor. Bu P10 Plus kullanıcılarına daha canlı ve P10 ile kıyaslandığında keskin görüntü deneyimi yaşatmakla birlikte, Huawei P10‘un ekranının kötü olduğunu da söyleyemeyiz demek oluyor. Her ikisi de sırasıyla 4GB ve 6GB RAM kullanıyorlar. Huawei P10 ve P10 Plus‘da aynı Kirin 960 CPU ve Mali G71 GPU bulunuyor. Huawei P10 64GB, P10 Plus ise 128GB ve 256GB seçenekleri de sunuyor. Bununla birlikte depolama kapasitesinin bu 2 amiral gemisini karşılaştırırken önemli olmadığını savunuyoruz. Çünkü daha fazla depolama alanı gerektirenler depolama alanını 256GB’a kadar artırmak için bir microSD kartı kullanabilirler(!)

Pil ömrü bakımından Huawei P10 3,200mAh pile sahipç P10 Plus daha büyük ekrana güç verirken pil ömründeki farklılıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olacak daha büyük bir 3,750mAh pili sunuyor. Her ikisinde de büyük kapasitelere rağmen hızlı şarj sürelerine izin veren Huawei‘nin SuperCharge teknolojisi bulunmaktadır.

Arka kameralarla başlayalım: Huawei P9 ve Mate 9‘da olduğu gibi ince farklılıklar olmasına rağmen hemen hemen aynı tasarlanmış çift kamera sistemi var. Her ikisi de bir 12MP çoklu renk algılayıcılı kamera ve bir de 20MP tek renk algılayıcılı kamera özelliklerine sahiptir.

Ancak şimdi benzerlikler sona eriyor…

Huawei P10 f / 2,2 diyafram ve optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip bir Summarit-H objektife sahip. P10 Plus Huawei’nin Leica çift kamera 2.0 Pro olarak tanımladığı özelliklere sahip. Bu Huawei P10 Plus‘ın özellikle daha düşük flaş/yakın görüş şartlarında daha yüksek kaliteli görüntüler elde edeceği anlamına geliyor. Daha hızlı f / 1.8 diyafram ve optik görüntü sabitleme özelliklerine sahip yüksek kaliteli bir Summilux-H objektife sahip olduğunu ortaya çıkan harika fotoğraflardan anlayabiliriz.

Ön kamera bölümünde de bir fark var: Hem P10 hem de P10 Plus, f / 1.9 diyafram açıklığına sahip 8MP ön yüz kamerasına sahip. Fakat P10 Plus, otomatik netleme özelliklerine de sahip. Her ikisinde de olan güzel bir özellik de var; çekimde kaç kişinin olduğuna bağlı olarak kameranın açısını değiştirme yeteneği. Ayrıca 2 modelde de Portre Modu bulunuyor.

Yazılım

Yazılıma kabaca bakacak olursa Huawei P10 ve P10 Plus arasında çok fazla fark yok. Her ikisi de Android 7.0 Nougat’ı ve EMUI 5.1’i içeriyor.

Huawei, düzenleme uygulaması Quik’in öğelerini P10 ve P10 Plus‘a getirmek için GoPro ile ortak çalışıyor. Entegrasyon ile Facebook ve diğer sosyal medya sitelerinde paylaşmak için anında profesyonel düzeyde video ve görüntü montajları oluşturmanıza olanak tanıyan Galeri uygulaması da diğer özelliklerden biri. Aşağıda tüm teknik özelliklerinin karşılaştırmasını bulabilirsiniz.