Son gelen açıklamaya göre Huawei P10 ve P10 Plus Oreo Beta programına bugün başladı. Günümüzde Android cihazlar satan hemen hemen tüm büyük üreticiler cihazları için Oreo beta yayınlıyorlar. Bu da topluluk için oldukça harika. Huawei, Mate 9 ve diğer bazı telefonlar için Oreo betalarını zaten piyasaya sürdü. Ancak şimdi P10 ve P10 Plus Oreo Beta programını başlattı.

Huawei Mobile Romanya P10 ve P10 Plus sahiplerine VTR-L09C432B180, VTR-L29C432B180, VKY-L09C432B181 ve VKY-L29C432B181 yazılım sürümleri içeren bir Facebook yazısı yayınladı. Eğer bunlardan birinde iseniz ve Oreo’yu başkalarından önce telefonda görmek istiyorsanız Huawei Beta uygulamasını indirmeniz ve bir HWID (Huawei ID) ile giriş yapmanız gerekiyor dedi. Tamamıyla anlatmak için çok fazla ama 2,61 GB‘lık güncellemenin özeti; kayan gezinti platformu, yeniden tasarlanmış ayarlar menüsü ve galeri için 30 günlük bir geri dönüşüm kutusu özellikleri eklenmiş bir EMUI 8.0’ı içeriyor.