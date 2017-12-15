Huawei P11 2018 İlk Çeyreğinde Geliyor

Birkaç hafta önce Huawei şirketi Huawei P11 modelinin “muhtemelen” MWC fuarında ilan edileceğini söylemişti. Almanya’daki organizasyon temsilcileri yeni amiral gemisinin 2018 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağını doğruladılar.

Huawei P11 hakkında çok sayıda dedikodu var. Üç kameralı olduğu ve iPhone X gibi çentikli ekranı olduğu gibi inanmak istemediğimiz türden dedikodular.

Huawei P11 2018 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkabilir. Huawei P10 Şubat ayında MWC‘de ilan edilmiş ve ertesi ayında satışa çıkarılmıştı. Muhtemelen önümüzdeki süreçte de Huawei P11 için aynı şeyler yaşanacaktır.