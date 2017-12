Son birkaç yıldır Huawei, amiral gemisi cihazlarının kamera kalitesine çok fazla odaklanıyor ve Leica ile ortak çalışarak kullanıcılara mükemmel fotoğrafik yetenekler sunuyor.

En son söylentilere inanılırsa, Huawei‘nin yaklaşan P serisi amiral gemisi için 5x hibrid zoomlu ve 24MP selfie kamera ile birlikte üçlü lens, Leica-ortak geliştirilmiş 40MP kamera sunması bekleniyor. Söylenti, Huawei’nin yaratıcı ajanslarından birinde dijital bir sanatçının yukarıda resmedildiği tanıtım materyalini portföylerine eklediğini fark etmiş olan Evan Blass sayesinde sunuldu. Bu portfolyolar orijinal yerinden anında kaldırıldı.

Is the next Huawei P-series going to be an imaging powerhouse? A digital artist at one of the company's creative agencies added these "PCE Series" ads to their portfolio — claiming 40MP, 3 lens rear (5x hybrid zoom) + 24MP selfie, all Leica-co-developed. pic.twitter.com/t8w3VlL55L

— Evan Blass (@evleaks) December 6, 2017