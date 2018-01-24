Huawei P11 Tanıtımı Ertelendi! İşte Yeni Çıkış Tarihi!

Yaklaşık bir yıl önce Çinli telefon üreticisi Huawei P10‘u MWC’de tanıttı. Ancak bu yılki etkinliklerde Huawei P11 tanıtılamayacak.

MWC her zaman amiral gemisi telefonları piyasaya çıkartmak için popüler bir mekan oldu. Ancak bu durum bu yıl Huawei için değişti. Anonim kaynaklara göre şirketin Huawei P11 modelini Nisan ayında MWC’den sonra Avrupa’daki özel bir etkinlikte tanıtacağı söylendi.

Donanımı (üçlü kamerası gibi) parlatmak ve işlemcilerin düzenli olarak tedarik edilmesinin sağlanmak istenmesi gecikmenin sebepleri olarak belirtildi. Huawei‘nin ABD pazarına girme hevesinin bu kararda büyük rol oynadığı iddia ediliyor.

LG de bir sonraki amiral gemisini MWC’de açıklamayacak. Bunun yerine yenilenmiş bir LG V30 tanıtılacak. Bu Galaxy S9 modellerinin göz önünde daha çok parlayacağı anlamına geliyor.

Neyse ki Huawei MWC 2018‘i boş geçmeyecek. Tablet bilgisayarlarını tanıtarak kendi MWC 2018 şovunu yapacak. En azından anonim kaynakların iddiaları şu anda bu yönde.