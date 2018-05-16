Huawei P20 modeli geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Aslına bakarsanız Huawei ülkemizde pek çok akıllı telefon modelini tanıttı. Bunlardan bir tanesi Mate 10 Pro modeli ve oldukça başarılı bulduğumuz bir model olduğunu da belirtelim.

Şimdiki en başarılı modellerden biri de P20 modeli ve bu modelde kendi sınıfında başarılı olan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Peki fiyatı ve özellikleri baz alındığında P20 gerçekten alınır mı? Siz olsanız bu telefona 4.800 TL öder miydiniz? Hep birlikte inceleyelim ve akıllı telefonun gerçek değerini görelim.

Öncelikle 4.800 TL ve bu civarda alınabilecek akıllı telefonları listeleyelim.

Henüz LG G7 modeli ülkemizde satışa çıkmadığı için listede yer almıyor fakat aciliyetiniz yoksa fiyat/performans telefonu olarak beklediğimiz bu modeli de değerlendirebilirsiniz.

Gelelim amiral gemisi modelinin teknik özelliklerine ve artı/eksi yönlerine.

En önemli özellikleri arasında 4K video kayıt (2160p@30fps) + yavaş çekim modu (720p@960fps), çift arka kamera ve 1080 x 2240 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor. Ayrıca başarılı bulduğumuz diğer özellikleri arasında USB Type-C, Hızlı Pil Şarj, 8 Çekirdekli Hisilicon Kirin 970 işlemci ve 128 GB dahili hafızası bulunuyor.

Eksi olabilecek bazı özellikleri de şunlar; Kablosuz şarj desteği. Son günlerde oldukça popüler olan bu özellik malesef P20’de bulunmuyor. Bazıları için önemsiz olsa da 3.5mm kulaklık çıkışı da artık bu modelde yok. (USB Type-C üzerinden ses çıkışı alabiliyorsunuz). Malesef hafıza kart desteği de bulunmuyor. Fakat 128 GB dahili hafızanın size yeterli olacağını düşünüyoruz. Yüz tanıma teknolojisi ve AMOLED ekran da bu akıllı telefonda bulunmayan özellikler arasında yer alıyor. Bluetooth 5.0 versiyonu yerine 4.2 versiyonu kullanılmış ve bataryası çıkarılamıyor. Son olarak eksi özelliklerinden biri de suya/toza dayanıklı olmaması.

Artı ve eksi yönlerine baktığımızda akıllı telefonun kamera performansını gayet başarılı ve yeterli bulduk. 12 MP (f/1.8, 27mm, 1/2.3″, 1.55µm, OIS) + 20 MP (f/1.6, 27mm) çift kamera sistemi, Leica lens, 2x kayıpsız zoom özelliği, faz algılamalı otomatik odaklama gibi özelliklere sahip. 24 MP (f2.0) ve 720p video kaydı yapan ön kamerası da çok başarılı selfie fotoğrafları almanızı sağlayacaktır. Ayrıca bkz: Huawei P20 inceleme

Genel olarak özetlemek gerekirse özelliklerini ve rakiplerini göz önünde bulundurduğumuzda biraz pahalı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Yazımızın sonununda yukarıda belirlediğimiz akıllı telefonlar ile teknik özelliklerini kıyasladık. Umarım akıllı telefon seçiminiz için faydamız dokunmuştur.