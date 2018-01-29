Akıllı telefon dünyasının üç büyük markasından biri olan Huawei, çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya başlayacak. Bu sene ne kadar iddialı geleceğini geçen sene yayınladığı akıllı telefonlarında gösteren marka, son olarak Mate 10 Pro amiral gemisi modeliyle kendisini kanıtladı. Yapay zeka işlemcilerine geçiş yapmış olması ve kamera konusunda en iyi akıllı telefonlardan biri olarak değerlendirilmesi Mate 10 modellerinin satış rakamlarının da bir hayli yüksek seyretmesine neden oldu. Beklenen değişiklikleri ortaya koyan bir akıllı telefon modelinin sunulması ise bu sene beklenen Huawei P20 modeline olan ilgiyi arttırdı. Tabii ki beklentiler de arttı. Şimdi ise bu modeller için yeni detaylar var.

Huawei P20 Nasıl Bir Telefon Olacak?

İlk olarak yeni telefonların adının tartışma konusu olduğunu belirtelim. Huawei P11 olarak devam edeceği iddia edilen akıllı telefon serisinin, son iddialara göre adı kesin olarak Huawei P20 olacak. Huawei P20 olarak gelecek ve yeni amiral gemisi serisi olacak olan akıllı telefonun, tek model olarak çıkmayacağı da yine başka bir bilgi.

Buna göre 3 yeni akıllı telefon modeli göreceğiz. Ana model tabii ki Huawei P20 olacak. Üst seviye model olarak gelecek olan seri ise Huawei P20 Plus akıllı telefonları olacak. Tıpkı geçen sene olduğu gibi biraz daha uygun fiyatlı seri ise Huawei P20 Lite serisi olacak.

Telefonun sistem özellikleri konusunda her üç modelinde yeni Kirin işlemcilerini kullanacağı biliniyor. Bunun dışında ekran boyutu ve RAM bellek miktarı gibi detaylar ortaya çıkmadı. Sadece bu 3 modelin kod adlarının ve renklerinin konuşulmaya başlandığını görüyoruz.

Kod adlarına baktığımız zaman ise Plus modeli öne çıkıyor. Siyah seramik yüzey rengi ve alacakaranlık olarak nitelendirilen renk ile gelecek olan Plus model, “Charlotte” kod adına sahip olacak. Plus modelin dışında tabii ki diğer serilerin de kod adları ortaya çıktı.

Lite serisinin kod adı ile devam edelim. Uygun fiyatlı bir model olacak olan Lite serisi, “Anne” kod adına sahip olarak gelecek. Bu modelin üç farklı renk seçeneğiyle diğer iki modelden ayrılması bekleniyor. En büyük ayrım ise pembe renk seçeneğinde olacak. Sakura pembesi adı verilen bir renk kullanılacak ve bu modelin yanında, kadife mavisi rengi de sunulacak. İki renk seçeneğinin dışında diğer modellere yakın olan renk seçeneği ise gece yarısı siyahı olacak.

Gelelim ana modele. Standart seri olacak olan Huawei P20 modelinin kod adı “Emily” olacak. Bu serinin renk seçenekleri kısmında ise bir fark yok. Plus serisinde olduğu gibi yine seramik siyah ve alacakaranlığı göreceğiz. Her üç model için gelen yeni iddialar bu şekilde. Bunların dışında yeni amiral gemisinin 40 MP değerinde bir kameraya sahip olacağı konusunda da çok iddialı bir bilgi var. Daha önce bu bilgi konusunda açıklamalar yapmıştık. Bu konu hakkında yeni bir detay yok.