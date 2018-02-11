Önümüzdeki ay içerisinde tanıtılması beklenen yeni seri Huawei P20 akıllı telefonlarının, son olarak davetiyeleri ortaya çıkmıştı. Etkinlik için basılan davetiyelerin görsellerinde de şimdiye kadar yayınlanan görsellerde de en çok üzerinde durulan konunun akıllı telefon kameraları olduğu görülmüştü. Öyle ki yeni modellerin 3 kameralı bir model olacağı öne çıkmıştı. Yeni akıllı telefonların tek dikkat çeken özelliğinin de kameraları olmadığını göreceğiz. Bunun dışında da birçok ayrıcalıklı özellikleri olacak olan serinin son olarak Huawei P20 Lite modeli hakkında bilgiler ortaya çıktı. Serinin en düşük özellikli akıllı telefonu olması beklenen modelin, şimdi ise canlı görüntüleri yayınlandı.

Huawei P20 Lite İçin Yeni Görüntüler

Paylaşılan yeni görseller, telefonların çalışır halde olduğu görseller olarak öne çıktı. Huawei P20 serileri içerisinde en makul model olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Huawei P20 Lite akıllı telefonlarının görsellerine göre değerlendirme yaptığımızda ise çok iddialı bir seri karşımıza çıkıyor.

iPhone X akıllı telefonlarında kullanılan tasarım özelliklerini yansıtacağının işaretlerini veren akıllı telefonların, ön kısımda yine çentik bölümünün yer aldığı görülüyor. Telefonların çentik bölümünde nasıl bir sistem kullanılacağı kısmında ise detaylar yok. Bu bölümde bir yüz tanıma sistemi ya da gelişmiş çift ön kamera kısmı kullanılabilir.

Arka yüzeyde ise diğer Huawei P20 modellerinde olduğu gibi 3 kamera kullanımı yapılmadığı görülüyor. Bunun yerine iPhone X akıllı telefonlarında olduğu gibi üst üste dizili iki kamera kullanıldığı ortaya çıktı.

Parmak izi sensörlerinin de arka kısma taşındığı akıllı telefonların, ekran boyutunda da sürprizlerle beraber gelmesi olası. Ekran boyutu kısmında beklenen değer ise 5.8 veya 6.1 olarak açıklandı. İki ekran boyutundan birisinin gelmesi ve en az 18:9 ekran oranının sunulması beklentiler arasında.

Yine Kirin 970 işlemcilerinin ve yüksek RAM bellek miktarlarının beraberinde gelmesi olası olan akıllı telefonları için başka bir detay ise paylaşılmış değil. Fakat gelen tüm bu bilgileri değerlendirdiğimiz zaman Huawei P20 serisinin 3 farklı seri olarak geleceğini söyleyebiliriz.

Lite modeli ise eski serilerde yer alan Lite modellerine göre çok daha başarılı seriler olacak gibi gözüküyor. Bunlar için tanıtımı merakla bekliyoruz. Tanıtımdan hemen sonra 3 kameralı devleri, detaylı bir şekilde sitemizde inceleyeceğiz.