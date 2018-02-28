Huawei P20 Lite Fotoğrafları ve Özellikleri Sızdırıldı!

Henüz birkaç hafta öncesinde, 27 Mart’ta (Huawei P20 ve bir P20 Plus‘ın yanında) açıklanacak bir akıllı telefon olan Huawei P20 Lite‘ın tanıtılacağı iddialarını etrafta gördük. Bugün ise Venture Beat sayesinde, Huawei P20 Lite‘ı tasvir eden gerçek bir fotoğraf görüyoruz.

Yukarıda bahsedilen görüntülerde gösterildiği gibi, P20 Lite‘daki en dikkat çekici tasarım öğes; ekranın üstünde bulunan çentik (Apple iPhone X‘dekinin aynısı) diyebiliriz. Venture Beat’a göre bu ekran 18:9 en/boy oranına ve 1080×2250 piksele sahip 5.6 inçlik bir ekran. Yeni Huawei akıllı telefonunun arka panelinde bir parmak izi tarayıcı ve çift LED flaşlı, çift 16 MP bir kamera bulunuyor.

Bildirildiğine göre P20 Lite; 4 GB RAM, 64 GB dahili bellek ve 3520 mAh pil içeren 8 çekirdekli Huawei üretimli Kirin 659 işlemci (Qualcomm’un orta sınıf Snapdragon 630 ile karşılaştırılabilir) ile güçlendirildi. Umarız ki bu batarya tek bir şarjla en az bir tam günü geçirebilsin. Yeni telefon Android 8 Oreo‘yu Huawei‘nin EMUI 8.0‘u ile birleştirecek.

Huawei P20 Lite Çıkış Tarihi ve Fiyatı

P20 Lite, Huawei‘nin P20 akıllı telefon ailesinin en ucuz modeli olacak gibi görünüyor. Bununla birlikte henüz kesin fiyatlandırma ayrıntıları mevcut değil. Huawei‘nin yeni cihazları hakkında 27 Mart tarihinde özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi öğreneceğiz.