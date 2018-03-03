Huawei, yeni akıllı telefon modellerini tanıtmak için gün sayıyor. Huawei P20 serisini tanıtacak olan markanın, yeni akıllı telefonlarında kullanacağı teknolojilerde uzun süredir tartışılıyor. Kirin 970 serisi işlemciler ve yeni yapay zeka sistemleri bir yana, markanın kamera kısmında çok önemli değişiklikler yapacağından söz ediliyor. Muhtemelen 3 kamerayla beraber gelmesi beklenen Huawei P20 akıllı telefonlarının, bir de uygun fiyatlı bir seri sunduğunu göreceğiz. Bu serinin adı ise Huawei P20 Lite olacak. Daha önce Vodafone sitesi üzerinden ortaya çıkan Huawei P20 Lite modelinin, bu kez yeni görselleri yayınlandı.

Huawei P20 Lite Nasıl Bir Model Olacak?

Ortaya çıkan yeni görsellere göre Lite akıllı telefonları, ana model ve Pro modeline benzer bir tasarımla beraber gelecek. Huawei P20 Lite için paylaşılan yeni görsellerde benzeri tasarımı kullandığı görülen markanın, renk olarak ise yine mavi renk seçeneğini sunduğunu görmek mümkün olacak. Yani paylaşılan bilgilerde yer alan detaylar bu şekilde ve görsellerde de bu durumu net bir şekilde görebiliyoruz.

Tasarım konusundan söz etmemiz gerekirse, ilk olarak çentik bölümü dikkat çekiyor. Telefonların ekran kısmında telefonların çentik bölümüne yer verdiği ve tam ekran kullanımı yapıldığı görülüyor.

Sanal tuşlara yer verilen akıllı telefonların, ekran bütünlüğünü bozan hiçbir fiziksel tuş ve butonun bulunmadığını görüyoruz. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise telefonların dikine çift kamera kullanımı yaptığı görülüyor. Ayrıca arka kapakta cam tasarımı kullanıldığını da görüyoruz. Bu da kablosuz şarj desteğinin bulunacağı konusunda en iyi kanıtlardan bir tanesi.

Beklenen özellikler konusunda ise yine bazı detay bilgiler var. Yeni modelin 5.84 inçlik bir ekran kullanması ve Kirin 659 işlemcilerine sahip olması, beklenen ilk detaylar arasında. 2250 X 1080 piksel çözünürlüğünde olması beklenen akıllı telefonların 16 MP + 2MP değerinde de arka kamerası olduğunu göreceğiz.

Muhtemelen bu modelin fiyatının ise 370 Euro civarında olması bekleniyor. 3000 mAh batarya ve 4 GB RAM bellek gibi detaylarda henüz netlik kazanmamış olan, ama beklenen özellik detayları olarak gösterilebilir. Tanıtımın 27 Mart tarihinde yapılacağını ve 3 yeni modelin ortaya çıkacağını bir kez daha hatırlatalım. Markanın resmi çıkış tarihi konusunda yaptığı açıklamalar bu yönde.