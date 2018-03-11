Sadece birkaç hafta sonra Huawei yeni akıllı telefon modellerini tanıtacak. Diğer modellerden farklı olacak olan yeni akıllı telefonlar, amiral gemisi serilerin devamı olacak. Şu ana kadar gelen bilgilere bakacak olursak markanın tanıtımlarında 3 yeni akıllı telefon modeli göreceğiz. Daha önce görsellerini paylaştığımız yeni akıllı telefonların Huawei P20, Pro ve Lite modeli olması bekleniyor. Serinin en uygun fiyatlı modeli olacak olan telefonun ise Huawei P20 Lite modeli akıllı telefonlar olacağını biliyoruz.

İşte serinin uygun fiyatlı Huawei P20 Lite modeli için yeni görseller ortaya çıktı.

Huawei P20 Lite Yeni Görseller

Bu kez bir kişinin elinde görüntülenen Huawei P20 Lite akıllı telefonları için önemli detaylar ortaya çıkıyor. Yeni akıllı telefonların kamera yerleşimi ve parmak izi yerleşimi bu paylaşımlarda net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Huawei P20 Lite akıllı telefonlarının son görsellerinde de yine çift kamera kullanımına yer verildiği görülüyor. Çift arka kameranın iPhone X modelinde olduğu gibi bir yerleşime sahip olduğu görülüyor.

Biraz daha dışa çıkık olarak gelecek olan çift arka kamera dışında telefonların parmak izi sensörlerinin de beklendiği gibi bir yerleşime sahip olacağı görülüyor. Bunun dışında arka kısımda parlak bir yüzey kullanılmış olması, cam arka kaplama olacağı iddialarını da kanıtlar nitelikte.

Telefonların ekranı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Paylaşılan görsellerde ekrana ait herhangi bir görsel bulunmuyor. Bu nedenle ekranlar konusunda daha önce verilen bilgiler üzerinde durulmakta.

Huawei P20 Lite modeli için son paylaşılan görsellerle beraber ortaya çıkan detaylar bu şekilde. Bunun dışında yeni akıllı telefonların beklenen özelliklerini de hatırlayalım. Yeni akıllı telefonlarda Kirin 569 işlemcilerinin yer alması ve 5.84 inç gibi bir ekran kullanılması beklentisi var. Çözünürlük konusunda ise Full HD+ ekranları bekleniyor. Şu an için Huawei P20 Lite beklentileri bu şekilde. Bunun dışında yeni modellerin detaylarının 27 Mart tarihinde paylaşılacağını belirtelim.