Vodafone İspanya geçtiğimiz günlerde Huawei P20 Lite‘ı broşüründe göstermişti. Şimdi Huawei P20 Lite TENAA kayıtlarında görüldü. Benzer görünmelerine rağmen bu Huawei P20‘nin farklı bir model olduğunu belirtelim.

TENAA‘da bugün ortaya çıkan özellikler arasında en dikkat çekeni 1084×2280 piksel çözünürlükle 5.84 inç 19:9 en-boy oranına sahip ekran oldu.

Maalesef, TENAA’da görünen telefonun ön fotoğrafı bir çentik var mı diye görmek için çok karanlık. Ancak bize göre kesinlikle olacak. Aşağıdaki doğrulanmamış bir başka fotoğraf ise bize ekranda çentik olduğunu açıkça gösteriyor; Tekli selfie kamera bu çentikte olacak. Arka tarafta ise yanında bir LED flaşı olan bir çift kamera kurulumu (16MP + 2MP) bulunacak. Kamera 1080p video kayıt desteği ile sunulacak. TENAA bu kısımda tümüyle bu kadar güvenilir değil ancak Kirin 659’un üst seviyeye çıkamayacağı tahmin ediliyor. P20 Pro‘nun benzer bir ayarı var ancak ekstra bir kamera ile bunu yapabiliyorsunuz.

TENAA‘nın iki renk seçeneğinin de fotoğrafını çekmesi ilginç. Biri mavi sırt ve mavi yanlara sahip, diğeri ise ikili tonlu siyah-mavi bir tasarıma sahip. Yan fotoğraflara bakarsanız; telefonun ana gövdesi siyah ve düğmeler mavi olarak boyanmış.