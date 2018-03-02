Huawei yavaş yavaş yükselen yıldız konumuna doğru gelmeye başladı. Teknoloji devi, Apple’ın ve Samsung’un hemen arkasından girdiği yarışta, hızla yükseliyor. Mate 10 ve Mate 10 Pro modellerinde elde etmiş olduğu başarıyla beraber kendini tam olarak kanıtlayan markanın, şimdi ise amiral gemisi serilerini güncelleyeceği yeni modeli bekleniyor. Huawei P20 serisi olarak gelecek olan yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağını da biliyoruz. 27 Mart tarihinde tanıtıma çıkacak olan telefonların içerisinde yer alacak bir diğer modelin ise Huawei P20 Lite akıllı telefonları olması bekleniyor. Öyle ki yeni akıllı telefonlar Vodafone tarafından da görüntülenmiş durumda.

Huawei P20 Lite Nasıl Özelliklerle Gelecek?

İspanya kaynaklı Vodafone sitesi üzerinden yayınlandığı görülen yeni katalogla beraber Huawei P20 Lite akıllı telefonlarının özellikleri ortaya çıktı. Yayınlanan görsellere göre telefonlarda 5.84 inç ekran kullanılacak.

Full HD+ çözünürlük değerine sahip olacağı belirtilen modelin, tam teknolojisi kısmında ise bilgiler bulunmuyor. Aynı belgelerde yer alan teknik verilere göre baktığımız zaman ise Huawei P20 Lite akıllı telefonlarının Kirin 659 işlemcilerini kullanması dikkatlerden kaçmıyor.

Markanın orta sınıf işlemcileriyle beraber yer vereceği RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak belirtilmiş. 16 MP + 2 MP çift arka kamera kullanacağı ve ön kısımda da 16 MP değerinde kamerasının bulunacağı konusunda detaylar olan telefonların, 3000 mAh değerinde batarya ile geleceği görülüyor. Huawei P20 Lite için bu detaylar Vodafone kataloğunda görüntülenmiş durumda.

Telefonların 370 Euro gibi bir satış fiyatının olacağı da yine aynı belgeler üzerinde yer alıyor. Tanıtım yapılmadan önce bu belgeler nasıl paylaşıldı ya da bilgilerin gerçek bilgiler olarak değerlendirilebilir mi? Şimdilik yorum yapmak mümkün değil. Öyle ki marka bu konuda bir açıklama yapmadığı gibi tanıtım tarihine de 1 ay gibi bir süre var.